Cor 19:03 Contributi attività commerciali: incontro a Sassari L’appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari prosegue il programma di incontri territoriali. Un vero e proprio tour istituzionale che toccherà i principali territori dell’Isola



SASSARI - Mercoledì 16 aprile ore 10.30 nella sede camerale di via Roma è in programma l’incontro territoriale volto ad illustrare le opportunità dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) del comparto commerciale, nell’ambito delle misure regionali di sostegno al commercio, con una dotazione complessiva di 35,5 milioni di euro, stanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna e promossa da Unioncamere Sardegna, in collaborazione con le Camere di Commercio dell’Isola.



L’appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari prosegue il programma di incontri territoriali. Un vero e proprio tour istituzionale che toccherà i principali territori dell’Isola – con tappe anche a Nuoro (oggi), Cagliari (domani) e Oristano (il prossmo 23 aprile). Un calendario di eventi pensato per garantire un confronto diretto e capillare con gli operatori economici di tutta l’isola e per rafforzare il dialogo diretto con imprese e stakeholder locali. Il bando vuole rappresentare un sostegno concreto e finalizzato ad incentivare investimenti strutturali, favorire l’ammodernamento, l’innovazione e rafforzare la competitività delle attività legate al commercio.



Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese del settore commercio, regolarmente iscritte al Registro Imprese, aventi sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Sardegna, nel rispetto dei requisiti e dei codici Ateco previsti dall’Avviso. I contributi copriranno fino al 40% delle spese ammissibili, con un premio aggiuntivo per le imprese che dimostrino un incremento occupazionale, secondo le modalità descritte nel bando. Le imprese potranno presentare domanda di contributo a partire dal 6 maggio ed entro il 5 giugno 2025, esclusivamente online