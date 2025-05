Cor 16:30 «G20 Spiagge ad Alghero, il lavoro ripaga» G20 Spiagge, il programma di Alghero

Spiagge, il programma di Alghero Cocco: Alghero davvero protagonista L´ex assessore all´Urbanistica della Riviera del Corallo, Emiliano Piras, parla di impegno e prospettive di sviluppo per le città balneari d´Italia, rimarcando il grande lavoro realizzato nella precedente amministrazione



G20 Spiagge è il segno concreto che il nostro comune negli anni si è accreditato, partecipando attivamente allo sviluppo del network delle più importanti città balneari d’Italia, attraverso il confronto sulle buone pratiche e analizzando i problemi comuni legati alla gestione del territorio. Problematiche comuni alle città costiere d'Italia e legate soprattutto alle molteplici sfaccettature connesse all'arrivo della stagione turistica, tenendo in considerazione la capacità concessa dalle proprie risorse di bilancio».



Così Emiliano Piras, consigliere comunale e già assessore all'Urbanistica in Riviera del Corallo, artefice insieme alla passata giunta capitanata dall'ex sindaco Mario Conoci delle interlocuzioni che hanno portato il G20 Spiagge a scegliere Alghero per il summit 2025. «L’auspicio è che il G20 ad Alghero coincida finalmente con il riconoscimento del governo di status di città balneare, attraverso l’accoglimento della proposta di legge elaborata dal network e con risorse finanziarie ad essa destinate». [



Nella foto: Emiliano Piras al G20 Spiagge del 2024 ALGHERO - «Alghero sede del summit delSpiagge è il segno concreto che il nostro comune negli anni si è accreditato, partecipando attivamente allo sviluppo del network delle più importanti città balneari d’Italia, attraverso il confronto sulle buone pratiche e analizzando i problemi comuni legati alla gestione del territorio. Problematiche comuni alle città costiere d'Italia e legate soprattutto alle molteplici sfaccettature connesse all'arrivo della stagione turistica, tenendo in considerazione la capacità concessa dalle proprie risorse di bilancio».Così Emiliano Piras, consigliere comunale e già assessore all'Urbanistica in Riviera del Corallo, artefice insieme alla passata giunta capitanata dall'ex sindaco Mario Conoci delle interlocuzioni che hanno portato il G20 Spiagge a scegliere Alghero per il summit 2025. «L’auspicio è che il G20 ad Alghero coincida finalmente con il riconoscimento del governo di status di città balneare, attraverso l’accoglimento della proposta di legge elaborata dal network e con risorse finanziarie ad essa destinate». [ PROGRAMMA Nella foto: Emiliano Piras alSpiagge del 2024