Festival delle Bellezze a Villanova Monteleone

VILLANOVA MONTELEONE - Nuovo appuntamento con le anteprime del Festival delle Bellezze 2025. Sabato 7 giugno a Villanova Monteleone alle 22, in piazza Remundu Piras, di fronte allo storico "Su Palatu 'e sas iscolas", è in programma una serata speciale dedicata alla “sirena di Sardegna”, ovvero Maria Giovanna Cherchi, che interpreterà in chiave acustica, accompagnata al pianoforte da Maurizio Bizzarro, alcune delle sue canzoni più famose. Un’occasione per celebrare i suoi trent’anni di carriera. Ad aprire il concerto sarà la Corale Studentesca "Città di Sassari", diretta dal maestro Vincenzo Cossu e accompagnata al pianoforte da Carlo Morittu, che eseguirà celebri melodie sarde con alcune sorprese per il pubblico. Per la prima volta il Festival delle Bellezze fa così tappa a Villanova Monteleone per una quinta e ultima anteprima prima dell’avvio del calendario degli eventi. L’ottava edizione della rassegna ideata dal maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico del Festival, conferma così il cartellone itinerante.



L’obiettivo è valorizzare le bellezze archeologiche, paesaggistiche e monumentali del nord Sardegna portando nei luoghi la grande musica. La serata a Villanova Monteleone sarà condotta da Clizia Stangoni. Media partner: Sardinian Life e SARdies; drone: Antonio Figoni; fonica e service audio: Marco Pinna; service luci: Pier Paolo Lubinu; sicurezza e antincendio: Bruno Piu; Green Partner: Grimaldi Sardegna; direzione artistica: Vincenzo Cossu. L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Villanova Monteleone e del sostegno dell’Unione dei Comuni del Villanova. Il Festival delle Bellezze è organizzato dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonia ed è inserito fra gli eventi di punta del brand Salude & Trigu della Camera di Commercio. Anche quest’anno si rinnova la Green partnership con Grimaldi Lines.



Organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.