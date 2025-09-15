Alguer.it
S.A. 19:43
Protezione Civile: nuovo assetto territoriale
Il passo successivo per dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo sarà la sottoscrizione del protocollo d´intesa per la governance degli ambiti territoriali di Protezione civile, in fase di definizione nel tavolo costituito dal Dipartimento nazionale della protezione civile, Regione, Prefetture e ANCI Sardegna
Protezione Civile: nuovo assetto territoriale

CAGLIARI - Approvato il nuovo assetto territoriale della Protezione civile nella Regione Sardegna, un provvedimento che segna un passaggio fondamentale nella costruzione di un sistema moderno, vicino ai territori e capace di assicurare risposte tempestive ed efficaci alle comunità. Lo ha deciso la Giunta su indicazione dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. La riorganizzazione, frutto di un ampio percorso di confronto con sindaci, ANCI, Prefetti, Dipartimento nazionale e componenti operative del sistema regionale, nasce nel solco del Codice di protezione civile e delle più recenti norme regionali. Il documento approvato prevede la definizione di 48 ambiti territoriali di protezione civile, aggregati in 10 uffici territoriali, con l’obiettivo di garantire omogeneità di intervento, chiarezza dei ruoli e maggiore coordinamento tra istituzioni e volontariato. Il passo successivo per dare piena attuazione al nuovo modello organizzativo sarà la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la governance degli ambiti territoriali di Protezione civile, in fase di definizione nel tavolo costituito dal Dipartimento nazionale della protezione civile, Regione, Prefetture e ANCI Sardegna.
16/9/2025
17 settembre
