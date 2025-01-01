Cor 9:39 All’Obra Cultural il libro di Francesca Schintu Durante la serata, Francesca Schintu dialogherà con il professor Aldo Sari. Intervengono Carlo Sechi, direttore Obra Cultural e Carlo Delfino, editore. Ingresso libero fino a esaurimento posti



ALGHERO - Venerdì 5 settembre 2025, alle ore 18.30, presso la sala della Biblioteca Catalana dell’Obra Cultural de l’Alguer, si terrà la presentazione del nuovo volume di Francesca Schintu, “Alghero e la Corona d'Aragona. Architettura civile catalana tra XV e XVI secolo tipi, stile e tecniche”, edito da Carlo Delfino Editore.



Il libro esplora con rigore e sensibilità la fisionomia architettonica di Alghero tra il Quattrocento e il Cinquecento, quando la città assume la configurazione che ancora oggi ne definisce il volto. Tra facciate neoclassiche e liberty del centro storico, riaffiorano frammenti catalani - portali, finestre, conci d’arenaria - che raccontano una storia di scambi mediterranei, maestranze itineranti e identità condivise. Attraverso un’analisi puntuale dell’architettura civile e dei modi dell’abitare, l’autrice ricostruisce il dialogo profondo tra Alghero e il Levante iberico, nel cuore della Corona d’Aragona.



Un patrimonio che merita di essere riscoperto, custodito e valorizzato. Durante la serata, Francesca Schintu dialogherà con il professor Aldo Sari, già titolare della cattedra di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Sassari, autore di oltre 130 pubblicazioni e profondo conoscitore del Gotico catalano e del Rinascimento sardo. Intervengono Carlo Sechi, direttore Obra Cultural e Carlo Delfino, editore. Ingresso libero fino a esaurimento posti.