S.O. 11:10 Monopattini sotto la Torre: Cancellati i posteggi Soltanto qualche giorno fa erano stati tinteggiati di giallo i lastroni della pavimentazione sotto la Torre di San Giacomo nel Largo San Francesco. Ieri in tutta fretta la cancellazione da parte degli operai comunali. Nel frattempo diminuiscono gli stalli auto in centro



ALGHERO - «Dai la cera, togli la cera, dai la cera, togli la cera». Ad Alghero, come nella famosa serie cinematografica di Karate Kid, si procede nella pittura dei nuovissimi stalli per il bike sharing ed i monopattini: Soltanto qualche giorno fa erano stati tinteggiati di giallo i lastroni della pavimentazione sotto la Torre di San Giacomo nel Largo San Francesco (luogo dove un tempo l'amministrazione comunale di allora aveva fatto installare l'opera d'arte sui rami di corallo, successivamente rimossa per volontà della Soprintendenza). Ieri in tutta fretta la cancellazione da parte degli operai comunali dell'Alghero in House. Nel frattempo, si procede alla spasmodica ricerca di spazi da destinare alle bici ed i monopattini a noleggio e diminuiscono gli stalli auto in centro storico: è il caso di Via Sassari dove dall'inizio dell'estate sono stati persi almeno quattro posteggi.