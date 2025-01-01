Cor 19:07 «Urgente la rotatoria ospedale civile» Sicurezza stradale, Pais (Lega) e Salvatore (Udc): Subito una rotatoria tra via Don Minzoni e via Fleming per l’accesso all’ospedale civile di Alghero



ALGHERO – Una rotatoria tra via Don Minzoni e via Fleming per garantire maggiore sicurezza, fluidità al traffico e un accesso più rapido all’ospedale civile di Alghero. È questa la richiesta avanzata dai consiglieri comunali Michele Pais (Lega) e Lelle Salvatore (Udc), che hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale.



«L’incrocio tra via Don Minzoni e via Fleming – spiegano Pais e Salvatore – rappresenta uno dei punti più critici della viabilità cittadina: ogni giorno, soprattutto nelle ore di punta e durante la stagione turistica, i residenti del quartiere Taulera si trovano costretti a lunghe attese per immettersi sulla direttrice principale. Una situazione che non è più sostenibile né per i cittadini né per chi deve raggiungere l’ospedale civile provenendo dal nord della città».



I due consiglieri sottolineano come l’intervento non sia più rinviabile: «La rotatoria – aggiungono – permetterebbe di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza, diminuire i rischi di incidenti e migliorare la viabilità in un’area nevralgica, anche a beneficio dei turisti che raggiungono le strutture ricettive e delle famiglie che vivono nella Pietraia e nella Taulera».



Pais e Salvatore sollecitano dunque l’Amministrazione comunale ad attivarsi senza perdere tempo: «Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di predisporre con urgenza lo studio di fattibilità e di reperire le risorse necessarie, inserendo l’opera tra le priorità del programma triennale delle opere pubbliche. È un investimento indispensabile per la sicurezza e per la qualità della vita dei cittadini di Alghero».