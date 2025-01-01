Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
S.A. 20:17
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
E' accaduto all´interno del locale davanti alla Cattedrale. Fortunatamente ci sono stati solo feriti lievi, tra lo staff e alcuni clienti che cenavano; e sono stati tutti trasferiti al Pronto Soccorso. Le immagini
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico




ALGHERO - Attimi di paura nel centro storico di Alghero. Questa sera poco dopo le 19 è scoppiato un incendio nel ristorante "La Sartoria del Gusto" di fronte alla Cattedrale (nella foto). A causarlo l'esplosione di una bombola all'interno del locale. Fortunatamente ci sono stati solo feriti lievi tra lo staff e alcuni clienti che cenavano e sono stati tutti trasferiti al Pronto Soccorso da due ambulanze del 118. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l'area e la polizia locale che ha chiuso l'accesso nel piazzale davanti alla chiesa.
