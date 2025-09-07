Cor 18:29 Incendio: ristorante sotto sequestro La Procura presso il Tribunale di Sassari ha disposto i sigilli nel ristorante di Alghero interessato ieri (domenica) da una violenta deflagrazione: ci sono da capire le esatte cause dell´esplosione



ALGHERO - Ci sono da capire le esatte cause dell'esplosione. Così il Pubblico ministero presso il Tribunale di Sassari, Ermanno Cattaneo, ha disposto il sequestro temporaneo per il locale di via Duomo. Parallelamente gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro hanno posto sotto sequestro le attrezzature o quello che ne è rimasto. L’inchiesta dovrà stabilire le esatte cause della violenta deflagrazione che ha distrutto il ristorante: Nonostante si parli di fuga sospetta di gas, gli inquirenti non escluderebbero al momento senza alcuno scenario, nemmeno l’ipotesi che si sia trattato di un atto doloso.