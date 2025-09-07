Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncendi › Incendio: ristorante sotto sequestro
Cor 18:29
Incendio: ristorante sotto sequestro
La Procura presso il Tribunale di Sassari ha disposto i sigilli nel ristorante di Alghero interessato ieri (domenica) da una violenta deflagrazione: ci sono da capire le esatte cause dell´esplosione
Incendio: ristorante sotto sequestro

ALGHERO - Ci sono da capire le esatte cause dell'esplosione. Così il Pubblico ministero presso il Tribunale di Sassari, Ermanno Cattaneo, ha disposto il sequestro temporaneo per il locale di via Duomo. Parallelamente gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro hanno posto sotto sequestro le attrezzature o quello che ne è rimasto. L’inchiesta dovrà stabilire le esatte cause della violenta deflagrazione che ha distrutto il ristorante: Nonostante si parli di fuga sospetta di gas, gli inquirenti non escluderebbero al momento senza alcuno scenario, nemmeno l’ipotesi che si sia trattato di un atto doloso.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/9/2025
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
E' accaduto all´interno del locale davanti alla Cattedrale. Fortunatamente ci sono stati solo feriti lievi, tra lo staff e alcuni clienti che cenavano: sono stati tutti trasferiti al Pronto Soccorso. Le immagini
28/8Tre incendi nella notte a Bosa
10/8Furgone in fiamme ad Alghero
7/8Il bar del Fogo in fiamme ad Alghero
30/7Lotta incendi: 120 milioni di investimenti
29/7Bmw divorata dalle fiamme
27/7Infermo a Villasimius, bagnanti in fuga
18/7Tamponamento sulla Due Mari: nessun ferito
15/7ncendio nella notte lungo la Bosa-Montresta
9/7Strisce tagliafuoco per salvare la Borgata
1/7Incendio Alghero, la Giunta chiede lo stato di calamità
« indietro archivio incendi »
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico
7 settembre
Eolico offshore, Cacciotto zittisce tutti
8 settembre
Raddoppia la tassa di soggiorno. «Prima risultati, poi gli aumenti»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)