S.A. 16:48
Tre incendi nella notte a Bosa
Dalla mattinata odierna sono in corso le operazioni di bonifica con il supporto degli elicotteri di Bosa e Fenosu. L’Amministrazione comunale: «Gesti inaccettabili e vili»
Tre incendi nella notte a Bosa

BOSA - La scorsa notte tre incendi di probabile origine dolosa sono divampati nel territorio di Bosa e solo grazie al rapido ed efficace intervento del Corpo Forestale, di Forestas, dei Vigili del fuoco e dei Barracelli comunali, coadiuvati dai mezzi aerei, si è evitato che il gesto insano di persone senza alcuno scrupolo e prive di senso civico e di comunità, si trasformasse in tragedia. Un primo incendio è stato appiccato in prossimità del centro abitato ed è stato spento dai Vigili del fuoco attorno all’1:30. Un secondo rogo, di ampia estensione, è scoppiato verso Balviu Mannu. Sono intervenute le squadre della Stazione Forestale di Bosa e del Corpo Forestas che hanno bloccato l’avanzata delle fiamme.

Il terzo incendio è divampato Zona Tiria / Riu Moltu. Pur essendo di minore entità, il fuoco ha destato molto allarme perché si è sviluppato in un’area costellata da numerose abitazioni di campagna. Fortunatamente non si registrano feriti. Dalla mattinata odierna sono in corso le operazioni di bonifica con il supporto degli elicotteri di Bosa e Fenosu, delle squadre Forestas, dei Barracelli e del personale della Stazione Forestale di Bosa. La bonifica è ancora in corso nelle aree di Sa Coa Longa e Tiria.

In particolare, nella zona Tiria/Riu Moltu il transito veicolare e pedonale è interdetto fino al termine delle operazioni, per il rischio di caduta di alberi bruciati. «Questi incendi rappresentano non solo un grave danno ambientale e un pericolo per la comunità, ma anche un gesto inaccettabile e vile. L’Amministrazione comunale condanna con forza tali atti che mettono a rischio la sicurezza delle persone, delle abitazioni e del nostro patrimonio naturale» dichiarano il sindaco, Alfonso Marras, e il vicesindaco e responsabile della Protezione civile, Federico Ledda. «Rivolgiamo un doveroso e sentito ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nelle attività di spegnimento e bonifica che dimostrano sempre grande dedizione e professionalità».
