Concluso l´Open sui campi del Tc Alghero

ALGHERO - La Coppa Città di Alghero 2025 finisce nelle bacheche di Matteo e Marta Mura. I due portacolori della Torres Tennis si sono aggiudicati il torneo Open (montepremi 500 euro) disputato sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia. Per due settimane, si sono dati battaglia cinquanta tennisti e venti tenniste nei tabelloni a numero chiuso allestiti dai giudici arbitro Giovanni Delogu e Giuseppe Calise.



Nel tabellone maschile, la testa di serie numero 1 Mura ha regolato con un doppio 6-0 in finale l'abruzzese Andrea Carugno, numero 2 del seeding. Finale tutta torresina nel femminile, con la testa di serie numero 2 Marta Mura che ha regolato 6-2, 6-1 Martina Budroni.



Tra i Terza, la vittoria è andata a Giovanni Bella nel maschile (4-6, 6-2, 10-3 su Giovanni Mocci) e a Martina Budroni nel femminile (6-2, 1-6, 10-5 su Giulia Mura del Tc Alghero). Nei Quarta, successi per due tennisti del circolo ospitante: nel maschile Lorenzo Marras (6-3, 3-6, 10-5 su Antonio Daniele Nurra dell'Accademia Tennis Sassari), nel femminile Francesca Carboni (4-6, 6-2, 10-6 sulla compagnia di circolo Ariel Contini).