Anastasia Ogno vince gli Assoluti Umbri
Nuova vittoria per la tennista algherese della Tennis Training School di Foligno. Grande soddisfazione per Anastasia alla sua prima partecipazione ai Campionati Assoluti confermando il suo buon momento di forma ricco di risultati importanti
ALGHERO - Domenica 7 settembre, si sono conclusi i Campionati Umbri Assoluti di Tennis 2025.
Ospita la manifestazione lo storico circolo del capoluogo umbro lo “Junior Tennis Perugia”.
L’algherese Anastasia Ogno della Tennis Training School di Foligno (tds 1) incontra in semifinale Sofia Panacci del Happy Village Asd Terni, neo vincitrice dei Campionati Italiani di terza categoria che supera col punteggio di 6.2 6.1. In finale la Ogno incontra Camilla Salvatelli anch’essa del Happy Village e finalista dei Campionati Italiani di terza categoria 2025, che supera col punteggio di 6.2 6.0. Grande soddisfazione per Anastasia alla sua prima partecipazione ai Campionati Assoluti confermando il suo buon momento di forma ricco di risultati importanti.