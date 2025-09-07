Alguer.it
Anastasia Ogno vince gli Assoluti Umbri
Cor 14:12
Anastasia Ogno vince gli Assoluti Umbri
Nuova vittoria per la tennista algherese della Tennis Training School di Foligno. Grande soddisfazione per Anastasia alla sua prima partecipazione ai Campionati Assoluti confermando il suo buon momento di forma ricco di risultati importanti
Anastasia Ogno vince gli Assoluti Umbri

ALGHERO - Domenica 7 settembre, si sono conclusi i Campionati Umbri Assoluti di Tennis 2025.
Ospita la manifestazione lo storico circolo del capoluogo umbro lo “Junior Tennis Perugia”.
L’algherese Anastasia Ogno della Tennis Training School di Foligno (tds 1) incontra in semifinale Sofia Panacci del Happy Village Asd Terni, neo vincitrice dei Campionati Italiani di terza categoria che supera col punteggio di 6.2 6.1. In finale la Ogno incontra Camilla Salvatelli anch’essa del Happy Village e finalista dei Campionati Italiani di terza categoria 2025, che supera col punteggio di 6.2 6.0. Grande soddisfazione per Anastasia alla sua prima partecipazione ai Campionati Assoluti confermando il suo buon momento di forma ricco di risultati importanti.
9 settembre
Treno Alghero Olmedo Sassari, sempre peggio
9 settembre
Ritorna il Cavidani Alguerès
7 settembre
Esplode bombola nel ristorante: paura in centro storico



