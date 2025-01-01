Alguer.it
S.A. 10:01
Alghero festeggia la Diada catalana
La serata vedrà la partecipazione della Colla Castellera Los Mataresos di Alghero e si terrà il concerto di Gionta e Riccardo. Appuntamenti venerdì 12 settembre a Villa Mosca
Alghero festeggia la Diada catalana

ALGHERO - L’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia commemora la Diada Nacional de Catalunya organizzando un ricevimento che si terrà nei giardini di Villa Mosca venerdì 12 settembre alle ore 19.00 con l’intervento di Gustau Navarro Barba, responsabile dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya.

La serata vedrà la partecipazione della Colla Castellera Los Mataresos di Alghero e si terrà il concerto di Gionta e Riccardo. Una nova musica per la Llengua, un progetto nato nel 2023 che ha come protagonisti Antonio Francesco Daga, conosciuto artisticamente come Gionta (voce, loop station ed elettronica dal vivo), e Riccardo Pinna al pianoforte e tastiere.

La formazione, vincitrice della 2ª edizione del Concorso CantAlguer 2023, propone un nuovo repertorio originale in algherese, la variante della lingua catalana parlata ad Alghero, con l’obiettivo di unire le tracce musicali e culturali del passato con arrangiamenti, sonorità e strumenti contemporanei. Nel dicembre 2024 è stato pubblicato il loro primo disco “Quan miraves a lluny” in formato fisico CD ed è stato interamente prodotto dalla Plataforma per la Llengua.
