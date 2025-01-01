Alguer.it
Alguer.itnotiziecagliariSportTennis › Itf Forte Village: esce al primo turno Matteo Mura
S.A. 10:46
Itf Forte Village: esce al primo turno Matteo Mura
Proseguono gli Itf Combine al Forte Village: Matteo Mura, che dopo aver superato le qualificazioni, ha perso 6-2, 6-3 contro il tedesco Tim Handel. Volano nel main draw femminile Marcella Dessolis
Itf Forte Village: esce al primo turno Matteo Mura

PULA - Stop all'esordio per Matteo Mura, che dopo aver superato le qualificazioni, ha perso 6-2, 6-3 contro il tedesco Tim Handel nel primo turno del tabellone principale maschile del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. In doppio, il torresino, in coppia con lo statunitense Kyle Overmyer, sfideranno le teste di serie numero 2 Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella, mentre Niccolò Dessì e Mattia Secci (tesserati per il Quattro Mori Tennis Team) affronteranno Giammarco Gandolfi e Filippo Mazzola.

Volano nel main draw femminile Marcella Dessolis, che regola con un netto 6-1, 6-0 la giapponese Mio Kijima, e Aurora Deidda, che supera 6-0, 6-1 la bulgara Yoana Moneva. Nel main draw, la portacolori del Tc Cagliari affronterà la wild card lettone Vladislava Lescinska, mentre l'atleta del Milano 26 sfiderà Vittoria Paganetti. Out nelle qualificazioni Alessandra Pezzulla (Quattro Mori), sconfitta 6-1, 6-0 da Eleonora Alvisi. Dessolis, in coppia con Caterina Odorizzi, ha esordito in doppio battendo 6-1, 6-2 Moneva e Manuela De Lorenzo e nei quarti sfiderà la coppia numero 1 del torneo, l'ellenica Valentini Grammatikopoulou e la tedesca Antonia Schmidt.

Nella foto (di Antonio Burruni): Aurora Deidda
17 settembre
Albero strozzato nel cemento in via Sassari
17 settembre
Locali, b&b, droga e spiagge. Controlli nell´estate algherese
17 settembre
Nuovo corso agente di commercio: iscrizioni



