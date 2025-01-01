Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Domenica l´Alghero attende il Coghinas
S.A. 9:36
Domenica l´Alghero attende il Coghinas
Domenica alle 16:00 allo stadio “Pino Cuccureddu” di Alghero è in programma la seconda giornata del campionato di promozione contro il Coghinas Calcio
ALGHERO - Dopo l’esordio in campionato sul campo del Bosa, l’Alghero è pronto a vivere il debutto stagionale davanti al proprio pubblico. Domenica 21 settembre alle ore 16:00, al “Pino Cuccureddu”, i giallorossi ospiteranno il Coghinas nella seconda giornata del girone B di Promozione. Un appuntamento speciale e importante, non solo perché segna il ritorno dell’Alghero in casa, ma anche per dare continuità al percorso iniziato in questa nuova stagione. Il Coghinas, avversario di giornata, è reduce da un campionato di livello e ha arricchito la scorsa annata con la vittoria della Coppa Italia, confermandosi come una delle realtà più solide e competitive della categoria.

In occasione della sfida casalinga tra Alghero e Coghinas, la società giallorossa ha organizzato un’iniziativa speciale per tutti i tifosi presenti allo stadio. Durante l’intervallo della partita verrà infatti estratta la terza maglia ufficiale dell’Alghero Calcio, un premio esclusivo che un fortunato spettatore potrà portarsi a casa. Al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso verrà consegnata una matrice numerata, che darà diritto a partecipare all’estrazione.

Sarà inoltre possibile acquistare una matrice aggiuntiva al costo di 3 euro presso il chiosco bar all’ingresso dello stadio, oltre a quella già compresa nel prezzo del biglietto. Per i possessori di abbonamento, accredito o tessera sponsor sarà possibile partecipare all’estrazione solamente acquistando la matrice numerata nel chiosco bar all’interno della struttura. L’estrazione si terrà alla fine del primo tempo: un’occasione in più per essere presenti sugli spalti, sostenere i colori giallorossi e vivere insieme un pomeriggio di sport e passione.
