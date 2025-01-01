Alguer.it
S.A. 16:56
Itf Forte Village: eliminati i tennisti sardi
Si esaurisce la presenza dei tennisti sardi nel primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy
<i>Itf</i> Forte Village: eliminati i tennisti sardi

PULA - Con la doppia sconfitta di Marcella Dessolis, si esaurisce la presenza dei tennisti sardi nel primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Negli ottavi di finale del singolare femminile, Dessolis (Tc Cagliari) ha ceduto 6-2, 6-1 davanti alla testa di serie numero 6, la tedesca Antonia Schmidt, mentre nei quarti del doppio, in coppia con Caterina Odirizzi, ha perso 6-1, 6-2 ancora contro Schmidt, stavolta insieme alla greca Valentini Grammatikopoulou, numero 1 del tabellone.

Ancota tanta Italia nei due tabelloni principali. Nel singolare maschile, volano in semifinale Lorenzo Sciahbasi (che affronterà il belga Gilles Arnaud Bailly, numero 1 del seeding), mentre si sfideranno Michele Ribecai (6) e Gianmarco Ferrari (7). Quarti di finale per la testa di serie numero 8 Lisa Pigato (contro la numero 4 Grammatikopoulou), la qualificata Gaia Maduzzi (contro la ceca Julie Struplova, numero 7). In programma anche il derby tra Vittoria Paganetti e Isabella Maria Serban.
