Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaViabilità › «Troppe croci sulle strade sarde»
Cor 20:27
«Troppe croci sulle strade sarde»
A dirlo il presidente del Consiglio regionale Sardo, Piero Comandini: Mentre in Europa si riducono i decessi e anche nel resto d’Italia si registra un lieve calo, la situazione in Sardegna è allarmante, con numeri in crescita negli ultimi due anni e un inizio d’anno funestato da altre giovani vite
«Troppe croci sulle strade sarde»

CAGLIARI - «Troppe croci sulle strade sarde: è ormai un bollettino di guerra quotidiano, che tocca tutti i territori, conducenti e passeggeri di ogni età e che richiede una presa di coscienza collettiva. Mentre in Europa si riducono i decessi e anche nel resto d’Italia si registra un lieve calo, la situazione in Sardegna è allarmante, con numeri in crescita negli ultimi due anni e un inizio d’anno funestato da altre giovani vite. Dobbiamo fare ancora tanto sul fronte della sicurezza delle nostre strade - statali, provinciali, cittadine -, ma è importante lavorare, soprattutto con i più giovani, sulla prevenzione, sull’attenzione alla guida, sul rispetto delle norme del Codice della strada. Auspico che il Consiglio regionale, nella sua funzione legislativa e seguendo l’esempio recente dell’Assemblea regionale del Piemonte, possa dotarsi di una legge organica sulla sicurezza stradale, che coinvolga Università, Anas, province, associazioni e scuole, preveda investimenti sulle strade, controlli e monitoraggio e anche attività di sensibilizzazione e promozione di una guida sicura e responsabile». A dirlo il presidente del Consiglio regionale Sardo, Piero Comandini.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:29
Buche e tombini: lamentele ad Alghero
Di estrema pericolosità le condizioni degli asfalti ad Alghero. Problemi un po in tutti i quartieri e in numerose vie. Lamentele da parte dei residenti di via Vittorio Emanuele: oltre agli asfalti deteriorati, c´è un tombino che malconcio
7/1/2026
Las Tronas, cratere in curva: pericolo
Di estrema pericolosità le condizioni degli asfalti ad Alghero: Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione degli stessi
7/1/2026
Da marzo nuovi asfalti ad Alghero: le vie
Le risorse finanziarie messe in campo dal Comune di Alghero ammontano a circa 1,4 milioni di euro, ricavate da fondi di bilancio e da finanziamenti regionali. Gli interventi in programma
19/12Verso Circonvallazione: aperta rotatoria del Carmine
11/12«Via Don Minzoni, soluzioni ora non dopo Natale»
9/12Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo
5/12Le strade si sgretolano, pericolo
3/12«Parcheggi al Civile un grande caos»
13/11Bombarde: riattivato doppio senso di marcia
3/11«Uno spazio per Monsignor Corrias»
24/10A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
23/10Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
20/10Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
« indietro archivio viabilità »
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
9 gennaio
Addio a Peppo Manni, il ricordo
9 gennaio
Municipio, Cotonificio e impianti. Nel 2026 via ai nuovi cantieri



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)