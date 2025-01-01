Alguer.it
Sassari: nuova sede dell´anagrafe canina
Aperta la nuova sede dell’anagrafe canina nella struttura comunale di via Poligono: di nuovo attivo da oggi il servizio di microchippatura, il 29 ottobre il prossimo appuntamento
Sassari: nuova sede dell´anagrafe canina

SASSARI - È ripartito oggi, nei nuovi locali messi a disposizione dal Comune di Sassari in via Poligono, il servizio di microchippatura dei cani a opera del Servizio tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo dell’Asl di Sassari. Grazie alla nuova struttura individuata e allestita con la supervisione del Servizio Tutela animali da affezione e prevenzione del randagismo del settore Ambiente dell’amministrazione comunale, riprende dunque l’attività che avrà cadenza mensile: il prossimo appuntamento è già fissato per il prossimo 29 ottobre dalle 9 alle 11.

Oggi, a fronte di 45 richieste esaudibili, si sono presentati e sono stati microchippati 43 cani. Al momento della microchippatura gli animali non devono avere pulci, zecche o altri parassiti. I cani aggressivi o di grossa taglia devono avere la museruola. Gli accompagnatori devono presentarsi con un documento d’identità, la tessera sanitaria e la scheda anagrafica del proprio cane. Hanno la priorità i residenti e i domiciliati a Sassari, ma saranno accettati circa 40 cani secondo l’ordine di arrivo. L’applicazione del microchip, totalmente gratuita, permette di identificare il cane e il proprietario. Come ricordano Asl e Comune, la microchippatura è un obbligo di legge.
30 settembre
Nina Ansini (Fi) unica algherese a Palazzo Sciuti. Tutti i nomi della nuova Città Metropolitana
30 settembre
Relitto sull´isolotto, sarà rimosso dopo 17 anni
30 settembre
Frassetto chiude lo Spazio Piscina di Porto Ferro



