Amatori C: terza vittoria a Capoterra
Cor 10:19
Amatori C: terza vittoria a Capoterra
Nel match disputato sabato pomeriggio sul campo di Capoterra, la compagine algherese si è imposta con il netto risultato di 0 a 85, confermando il buon momento di forma del gruppo
Amatori <i>C</i>: terza vittoria a Capoterra

ALGHERO - Terza vittoria in altrettante gare per la formazione cadetta dell’Amatori Rugby Alghero nel campionato di Serie C. Nel match disputato sabato pomeriggio sul campo di Capoterra, la compagine algherese si è imposta con il netto risultato di 0 a 85, confermando il buon momento di forma del gruppo.

La gara è stata caratterizzata da una prestazione corale di alto livello che ha portato i catalani a realizzare complessivamente 13 mete. Ad aprire le marcature è stato Elias al 7’, seguito dalle realizzazioni di Murineddu (14’) e Calabrò (21’). Nel corso del primo tempo sono andati a segno anche Marcellan (doppietta al 28’ e al 40’) e Rizzo D. (33’). Nella ripresa la serie di marcature è proseguita con l’esordiente Andreetto (45’), Rizzo D. (52’), Bogliani (59’), Daga A. (66’), nuovamente Calabrò (71’), May (78’) e Daga a chiudere l’incontro all’85’.

La trasferta di Capoterra ha segnato anche importanti novità nella rosa: l’esordio in categoria Seniores per i diciassettenni Mattia Meloni e Giulio Andreetto (quest’ultimo autore di una meta) e il rientro in campo, dopo otto mesi di stop per infortunio, di Davide Marcellan, protagonista di una doppietta.

«Siamo molto soddisfatti per le 13 mete realizzate in trasferta su un campo storicamente ostico come quello di Capoterra», ha commentato a fine gara il tecnico Marco Spirito. «Il dato più positivo è che nessun singolo ha prevalso sugli altri, ma è stata una grande prova del collettivo che ha mantenuto un alto livello di gioco per tutti gli 80 minuti, andando a segno con marcatori diversi. Sottolineiamo con piacere l'esordio dei due diciassettenni Meloni e Andreetto e l'ottimo rientro di Marcellan. Proseguiamo ora il lavoro verso l'obiettivo che ci siamo prefissati».

Tabellino Marcatori Amatori Rugby Alghero: 7’ Elias, 14’ Murineddu, 21’ Calabrò, 28’ Marcellan, 33’ Rizzo D., 40’ Marcellan, 45’ Andreetto, 52’ Rizzo D., 59’ Bogliani, 66’ Daga A., 71’ Calabrò, 78’ May, 85’ Daga. Trasformazioni: Bogliani.
10 gennaio
Fiamme sulla palazzina, frantumate le vetrate
9 gennaio
Panico ad Alghero, auto a fuoco in centro
9 gennaio
Addio a Peppo Manni, il ricordo



