Tc Alghero, debutto storico in A. Domenica si gioca a Maria Pia
S.A. 8:38
Tc Alghero, debutto storico in A
Domenica si gioca a Maria Pia
Il Tc Alghero-Mp Finance si presenta in vista della sua prima volta in Serie A. La formazione capitanata da Gino Asara parteciperà al girone 6 e si confronterà con il Ct Albinea, Tc Bisenzio e Tc Macerata
Tc Alghero, debutto storico in A. Domenica si gioca a Maria Pia

ALGHERO - Inizierà domenica 5 ottobre il campionato di Serie A2 di tennis maschile a squadre. E, per la prima volta nella sua storia, ai nastri di partenza ci sarà anche il Tc Alghero-Mp Finance. Dopo la promozione centrata nel giugno 2024, i ragazzi di capitan Gino Asara si preparano. E sabato 4, alle ore 17.30, si presenteranno alla stampa e agli appassionati. Alla presenza del presidente del Tc Alghero Fabio Fois, dei membri del Consiglio Direttivo, del direttore tecnico Marco Lelli e di capitan Asara, verrà illustrata la rosa che parteciperà al girone 6 e si confronterà con il Ct Albinea (5/10 in casa, 26/10 in Emilia), Tc Bisenzio (12/10 a Prato e 2 novembre a Maria Pia) e Tc Macerata (19/10 ad Alghero e 9/11 al circolo “C. e G. Giuseppucci”).

Quattro gli stranieri a disposizione (ne potrà giocare solo uno per giornata): l'olandese Tristan Schoolkate (classifica operativa 1.13), il francese Calvin Hemery (2.1), l'irlandese Benjamin Lock (2.1) e il romeno Sebastian Gima (2.2). La batteria degli italiani comprende Gabriele Maria Noce (2.1), Juan Bautista Otegui (2.2), Luca Castelnuovo (2.3) e Cristiano Monte (2.8), mentre il “vivaio”, fondamentale nei campionati a squadre, propone Michele Fois e Luca Fasciani (2.7), Nicolò Serra (2.8), Fabiano Fois e Francesco Marras (3.4), Lorenzo Marras (3.5).

Nella foto: una formazione del Tc Alghero-Mp Finance dello scorso vittorioso campionato
2/10/2025
