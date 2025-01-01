Cor 7:34 Wheelchair Tennis ad Alghero: Risultati Le prime sette teste di serie vincono il primo incontro nel tabellone maschile della 25esima edizione del Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari), da anni il torneo di wheelchair tennis più importante che si disputa in Italia



ALGHERO - Le prime sette teste di serie vincono il primo incontro nel tabellone maschile della 25esima edizione del Sardinia Open International-èAmbiente (categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari), da anni il torneo di wheelchair tennis più importante che si disputa in Italia. Ai quarti lo spagnolo Martin De La Puente (6-2, 6-1 sull'israeliano Sergei Lysov), il francese Stephane Houdet (stesso risultato contro il connazionale Frederic Cattaneo), l'olandese Ruben Spaargaren (2-6, 6-3, 6-3 sul sudafricano Alwande Sikhosana), lo statunitense Casey Ratzlaff (6-4, 6-3 sull'olandese Robin Groenewoud), lo spagnolo Daniel Caverzaschi (6-0, 6-1 sull'israeliano Adam Berdichevsky), il giapponese Takuya Miki (6-3, 6-0 su Luca Arca), il cinese Zhenxu Ji (6-2, 6-3 sul brasiliano Diego Kohlrausch). Sconfitto il numero 8 del seeding, il brasiliano Daniel Rodrigues, 7-6(6), 6-3 dal coreano Ho Won Im.



Nel singolare femminile, percorso netto delle otto teste di serie. Avanti la francese Ksenia Chasteau (6-2, 6-0 sulla connazionale Pauline Deroulede), la colombiana Angelica Bernal (6-1, 7-5 alla cinese Luoyao Guo), la cinese Zhenzhen Zhu (6-1, 6-2 sulla britannica Abbie Breakwell), le olandesi Lizzy De Greef (6-1, 7-5 sulla britannica Cornelia Oosthuizen), Jiske Griffioen (6-1, 6-2 sulla francese Zoe Maras), Diede De Groot (che non concede giochi alla danese Malene Olesen) e Jinte Bos (7-6(4), 6-4 sull'israeliana Maayan Zikri), la giapponese Manami Tanaka (7-6, 6-3 sulla cilena Macarena Cabrillana).



In campo anche i match del Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari). Nel singolare maschile, il croato Sven Maretic, numero 1 del seeding, non ha concesso giochi al numero 8, l'elvetico Matthias Huerlimann; il cinese Jinhui Ding, numero 5, ha eliminato 6-4, 6-0 il numero 3 Antonio Cippo; il numero 4 Ivan Tratter l'ha spuntata 4-6, 6-3, 6-2 sullo svedese Oscar Tarantino, numero 6, mentre Fabian Mazzei ha regolato con un doppio 6-3 il magiaro Laszlo Farkas.



Manifestazioni di questa portata non potrebbero disputarsi senza l'aiuto economico e logistico di sponsor pubblici e privati. La 25esima edizione del Sardinia Open vede come main sponsor l'azienda sarda èAmbiente, leader nel settore. Confermato il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.