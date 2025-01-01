Alguer.it
Tc Alghero, esordio con cappotto in A2
E´ stata comunque una giornata storica: la prima volta del Tc Alghero-Mp Finance in Serie A: Finisce 6-0 per il Ct Albinea il match disputato sui campi in green set dell´impianto di Maria Pia
<i>Tc</i> Alghero, esordio con cappotto in A2

ALGHERO - E' stata comunque una giornata storica: la prima volta del Tc Alghero-Mp Finance in Serie A. Finisce 6-0 per il Ct Albinea il match disputato sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia e valido per la prima giornata del girone 6 di Serie A2 di tennis a squadre maschile.

Primo match con l'italo-argentino Juan Bautista Otegui che non è riuscito a contrastare la potenza di Lorenzo Bocchi, che si è imposto 6-1, 6-3. Buona prova di Michele Fois, che ha vinto il primo set 6-2, ma poi ha ceduto il passo a Flavio Bocci, che ha conquistato gli altri due parziali 6-2, 6-0. Secondo giro di singolari con i numero 1 delle rispettive squadre in campo, con Gabriele Maria Noce che ha tentato con poco successo di stoppare l'austriaco Sandro Kopp, che si è imposto con un doppio 6-2. Il punto della vittoria è stato firmato da Cristian Carli, che ha superato 6-3, 6-3 Nicolò Serra.

I doppi hanno arrotondato il risultato: prima Bocchi e Kopp hanno regolato 6-1, 6-0 Michele Fois e Luca Fasciani, poi Leonardo Iemmi e Carli hanno battuto 6-3, 6-3 Noce e Otegui. Domenica prossima, la compagine algherese volerà a a Prato, dove li attende il Tc Bisenzio, che all'esordio ha sbancato 4-2 Macerata.
