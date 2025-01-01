Alguer.it
Cor 8:46
Sardinia Open: Lauro vince il Futures femminile
Si allineano alle semifinali i tabelloni principali del 25esimo Sardinia Open International-èAmbiente di wheelchair tennis (torneo di categoria Itf1Series, con un montepremi di 35mila dollari. Di fatto, il torneo più importante d´Italia
Sardinia Open: Lauro vince il Futures femminile

ALGHERO - Nel tabellone maschile, avanzano le prime tre teste di serie, con lo spagnolo Martin De La Puente che ha regolato con un doppio 6-3 il coreano Ho Wom Im, il francese Stephane Houdet ha battuto con lo stesso risultato il cinese Zhenxu Ji, mentre l'olandese Ruben Spaargaren l'ha spuntata 3-6, 6-4, 6-1 sul giapponese Takuya Miki, numero 6 del seeding. Sfida-spettacolo tra il numero 5 del seeding Daniel Caverzaschi e il numero 4 Casey Ratzlaff, con lo spagnolo che ha eliminato lo statunitense 7-6(6), 2-6, 6-3. Nel femminile domina il colore “orange”, con la testa di serie numero 4 Lizzy De Greef che ha rimontato 2-6, 6-2, 6-1 la giapponese Manami Tanaka, la numero 5 Jiske Griffioen che ha battuto 6-1, 6-4 la cinese Zhenzhen Zhu (numero 3) e la 6 Diede De Groot che ha regolato 6-0, 6-2 la colombiana Angelica bernal (numero 2). A stoppare l'en-plein è stata la numero 1 del seeding, la francese Ksenia Chasteau, che ha battuto 6-4, 6-1 l'olandese Jinte Bos.

Nei Quad, cade la prima testa di serie, l'argentino Gonzalo Enrique Lazarte, sconfitto 6-1, 6-4 dall'australiano Heath Davidson. Lotta il cileno Francisco Cayulef (numero 2), che la spunta con un doppio 7-5 sul brasiliano Ymanitu Silva. Saluta il torneo anche il numero 3 del seeding, il britannico Gregory Slade, sconfitto 6-1, 6-3 dall'australiano Benjamin Wenzel. In semifinale anche il numero 4 del seeding, l'australiano Jin Woodman, che batte 6-3, 7-6(4) il brasiliano Leandro Pena.

Battute finali per il Sardinia Open International Futures Event (categoria Itf Futures Series, montepremi 3,5mila dollari). Nel maschile, si giocheranno il titolo il cinese Jinhui Ding (testa di serie numero 5, che ha superato con un doppio 6-3 lo svedese Hampus Linder-Olofsson) e Fabian Mazzei (che ha eliminato 7-5, 6-1 il numero 4 del seeding Ivan Tratter). Il torneo femminile ha registrato la vittoria di Marianna Lauro, che in finale non ha concesso giochi alla colombiana Sofia Valentina Ruiz Fontalvo. Tra i Quad, dominio dell'israeliano Roy Abergil, che ha vinto sia il singolare (3-6, 7-5, 6-2 sullo spagnolo Roberto Romo Martin), sia il doppio (in coppia con l'elvetico Job Brenlla).

Manifestazioni di questa portata non potrebbero disputarsi senza l'aiuto economico e logistico di sponsor pubblici e privati. La 25esima edizione del Sardinia Open vede come main sponsor l'azienda sarda èAmbiente, leader nel settore. Confermato il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dal Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Tennis Padel, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Nella foto (di Antonio Burruni): premiazione per Marianna Lauro, vincitrice del Futures femminile
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
25 settembre
«Chiude il primo pescato, rischio tracollo»
24 settembre
Rally, non facciamoci prendere in giro



