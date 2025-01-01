S.A. 10:33 L´algherese Ogno vince il torneo a Terni Nella finale del torneo Happy Village la tennista algherese Anastasia Ogno ha trovato la teste di serie numero 2 Sofia Panacci che ha battuto col punteggio di 6.3 6.0



ALGHERO - Si è concluso il torneo di tennis presso i campi veloci del Circolo Happy Village di Terni.

L’algherese Anastasia Ogno tesserata con la TTS di Foligno, neo campionessa Umbra, parte con i favori del pronostico. In semifinale ha incontrato la giocatrice di casa Camilla Salvatelli che ha superato col punteggio di 6.1 3.0 (rit). In finale la Ogno ha trovato la teste di serie numero 2 Sofia Panacci, anch’essa della Happy Village, che ha battuto col punteggio di 6.3 6.0.



Nella foto: Anastasia Ogno