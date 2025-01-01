Alguer.it
Olbia Challenger, Carboni in main draw
Sara Alivesi 19:03
Olbia Challenger, Carboni in main draw
La rassegna sarda organizzata al Tennis Club Terranova ha visto gli azzurri Michele Ribecai e Lorenzo Carboni raggiungere il tabellone principale, grazie alle vittorie su Christoph Negritu per 6-3 6-2 e Szymon Kielan per 4-6 6-3 7-6(5)
OLBIA – Gli incontri del tabellone principale hanno acceso il lunedì dell’Olbia Challenger. La rassegna sarda organizzata al Tennis Club Terranova ha visto gli azzurri Michele Ribecai e Lorenzo Carboni raggiungere il tabellone principale, grazie alle vittorie su Christoph Negritu per 6-3 6-2 e Szymon Kielan per 4-6 6-3 7-6(5). Poi è toccato al main draw, con il debutto positivo di Luka Pavlovic che ha sconfitto Alexis Galarneau per 7-6(4) 6-3, mentre sulla Cloto Arena Hugo Grenier ha sconfitto Nishesh Basavareddy per 3-6 6-4 6-2. La giornata si concluderà con il debutto di Stefano Travaglia, opposto a Luca Van Assche, mentre domani c’è attesa per i debutti di Pablo Carreno Busta e Alejandro Tabilo.

Il pubblico spinge l'algherese Carboni in main draw. Una giornata che sembrava non aver preso la piega giusta e che stava per spegnere il desiderio di Lorenzo Carboni di accedere al tabellone principale. Il tennista sardo era sotto 5-2 nel terzo set contro Szymon Kielan, ma è riuscito nella rimonta in extremis spinto dal pubblico della Cloto Arena e ha chiuso l’incontro per 4-6 6-3 7-6(5). «Devo ringraziare nuovamente la gente che mi ha sostenuto fino all’ultimo – ha spiegato il numero 442 del mondo –. Penso sia soprattutto grazie a loro che sono riuscito a portare a casa il match. Non ho mai smesso di crederci, sono rimasto fiducioso anche quando sembrava avessi meno chance. Alla fine la possibilità è arrivata e ho spinto ancora di più». La vittoria odierna è ancora più dolce, vista la presenza dei genitori sugli spalti: «Mamma e papà sono qui ed è bellissimo poter vincere davanti a loro. In questi due giorni hanno fatto tre ore di macchina per esserci e questo mi fa un immenso piacere, rende tutto ancora più bello». Per Carboni c’è ora un match ostico contro la testa di serie numero uno Alejandro Tabilo: «La classifica è solo un numero, per me è bello poter giocare un match di tale livello contro Alejandro e penso che sia utile per capire a che punto mi trovo. Darò il massimo ed entrerò in campo per vincere».

Grande risultato per Ribecai – Oltre a Carboni, si è qualificato per il tabellone principale anche un altro italiano: Michele Ribecai. Il classe 2003 di Lucca, che nell'ultimo mese ha raggiunto due finali proprio in Sardegna – negli ITF di Santa Margherita di Pula –, ha superato Christoph Negritu per 6-3 6-2 e si è regalato il primo main draw Challenger della carriera. Sfiderà al primo turno un veterano come Dusan Lajovic. Niente da fare invece per Enrico Dalla Valle, sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni da Daniil Glinka per 6-4 6-4. Infine, a livello di main draw è stata la Francia a prendersi la scena con due vittorie. Prima, Luka Pavlovic ha battuto a suon di ace – ben 10 – Alexis Galarneau per 7-6(4) 6-3; poi, Hugo Grenier ha piegato in rimonta il giovane statunitense Nishesh Basavareddy: 3-6 6-4 6-2 il punteggio, maturato dopo oltre due ore di gioco.
