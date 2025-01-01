Alguer.it
Promozione: Alghero travolge Thiesi
Campionato di Promozione (settima giornata - Girone B): Giallorossi dominanti dal primo all’ultimo minuto: gioco, intensità e sei gol che valgono altri tre punti pesanti
ALGHERO - L’Alghero continua a correre e, dopo la vittoria di Stintino, dà spettacolo al “Pino Cuccureddu”, travolgendo il Thiesi con una prestazione autoritaria e brillante: 6-0 il finale. Il match si sblocca al 20’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla viene spizzata e arriva sul secondo palo dove Scognamillo, appena dentro l’area piccola, controlla con freddezza e batte Olianas per l’1-0.
Tre minuti più tardi, al 23’, Baraye scappa sulla sinistra e pennella un cross perfetto sul secondo palo: da posizione defilata Paolo Pinna si coordina e di testa disegna una traiettoria imprendibile per il 2-0.

Al 28’ è il portiere ospite a evitare il tris, con un intervento prodigioso sul colpo di testa ravvicinato di Barboza su cross di Virdis. Nella ripresa l’Alghero riparte con la stessa intensità e al 14’ trova il terzo gol: angolo battuto da Olaizola, irrompe Barboza che di testa insacca il 3-0.

Al 25’ ancora Baraye, imprendibile sulla fascia sinistra, arriva quasi sul fondo e serve un cross perfetto: Virdis svetta in area e con un colpo di testa poderoso fulmina il portiere per il 4-0. Una rete spettacolare che manda in visibilio il pubblico. Al 37’ Baraye continua il suo show personale: salta gli avversari sulla corsia mancina e mette in mezzo un pallone invitante per il neoentrato Marras, che controlla di petto e con grande freddezza firma il 5-0. Al 44’ arriva la sesta gioia giallorossa: Marras controlla in area e serve ancora Scognamillo, che stoppa, si gira in un lampo e batte il portiere per il definitivo 6-0.
