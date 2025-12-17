 Skin ADV
Tazenda, Dettori e Orchestra Jazz a Castelsardo
11:04
Tazenda, Dettori e Orchestra Jazz a Castelsardo
Tazenda, Beppe Dettori, Serata anni ´90, Gospel e Orchestra Jazz della Sardegna nel ricco menù che porta al Capodanno con Anna (Pepe) e J-Ax. Sabato dalle 19 parte “Calici nel Borgo” degustazione enogastronomica per le vie del centro storico
CASTELSARDO - E' un menù ricco e con tante portate di cultura e spettacolo quello preparato dall'amministrazione comunale per i giorni che precedono l'atteso Capodanno di Castelsardo con Anna (Pepe) e J-Ax. Sono stati già inaugurati i Mercatini di Natale in Piazza Nuova e sabato dalle 19 parte “Calici nel Borgo” degustazione enogastronomica per le vie del centro storico castellanese. Lunedì 22 dicembre arrivano i Tazenda con il loro tour “S'istoria infinida”. Appuntamento alle 19 nella Sala XI del Castello dei Doria per uno spettacolo che va oltre il concerto.

Musica e parole per offrire un racconto condiviso lungo 40 anni di storia musicale ed umana di una band che ha scritto la storia dell’etno-rock. Sul palco i Tazenda nella loro nuova formazione dove a Gigi Camedda (voce e pianoforte) e Gino Marielli (chitarra e voce) si è aggiunta Serena Carta Mantilla (voce e tastiere). Oltre alla band sassarese ci sarà anche Felice Liperi autore di “Tazenda. S’Istoria Infinida” la biografia uscita appena qualche settimana fa. Un omaggio dovuto alla soglia dei 20 anni dalla scomparsa di Andrea Parodi che con Camedda e Marielli ha fondato la band. L'evento è organizzato in collaborazione col festival Off di City & City.

Venerdì 26 c'è invece Beppe Dettori (che per qualche anno ha condiviso il cammino dei Tazenda) col suo nuovo progetto a cura dell'Associazione SaPerbeke: “Poni menti a me-Puru d'inverru”: canzoni e poesie che valorizzano la lingua logudorese-turritana. Sabato 27 in Piazza Nuova dalle 22 in poi un tuffo nell'ultimo decennio del '900 con il concerto “Voglio tornare negli anni '90” che ripropone alcuni dei brani celebri sia della disco sia del pop. Si cambia genere domenica 28 dicembre: la Chiesa Santa teresina di Lu Bagnu ospita alle 19 il concerto di “The Soul Sister Gospel”. Lunedì 29 un'altra colonna musicale dell'isola; l'Orchestra Jazz della Sardegna, che compie 35 anni, ospita la cantante Denis Gueye per una serata (dalle 19) dal titolo eloquente di “Swinging”. Tanti generi musicali per interpreti di classe in un programma curato dal Comune insieme alla Pro Loco di Castelsardo che conferma la filosofia di un dicembre in grado di accontentare i gusti di tutti.
12:19
