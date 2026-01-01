Cor 11:10 Las Tronas, cratere in curva: pericolo Di estrema pericolosità le condizioni degli asfalti ad Alghero: Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione degli stessi



ALGHERO - Il consiglio è sempre quello di guidare con la massima attenzione. Si moltiplicano, infatti, le segnalazioni che riguardano le pessime condizioni degli asfalti ad Alghero. Perfino quelli rifatti di recente, presentano rattoppi e buche di estrema pericolosità per automobilisti e motociclisti. Ecco le condizioni in cui versa il lungomare, nel tratto adiacente alla Villa Las Tronas: oltre alle generali condizioni di degrado dell'asfalto lungo l'intera strada, proprio in prossimità della curva si è formato un vero e proprio "cratere". Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione degli stessi.