Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilitàLas Tronas, cratere in curva: pericolo
Cor 11:10
Las Tronas, cratere in curva: pericolo
Di estrema pericolosità le condizioni degli asfalti ad Alghero: Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione degli stessi
<i>Las Tronas</I>, cratere in curva: pericolo

ALGHERO - Il consiglio è sempre quello di guidare con la massima attenzione. Si moltiplicano, infatti, le segnalazioni che riguardano le pessime condizioni degli asfalti ad Alghero. Perfino quelli rifatti di recente, presentano rattoppi e buche di estrema pericolosità per automobilisti e motociclisti. Ecco le condizioni in cui versa il lungomare, nel tratto adiacente alla Villa Las Tronas: oltre alle generali condizioni di degrado dell'asfalto lungo l'intera strada, proprio in prossimità della curva si è formato un vero e proprio "cratere". Problemi analoghi si segnalano un po in tutte le strade cittadine: urgono immediati interventi, ma soprattuto un vero controllo di corretta realizzazione degli stessi.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19/12Verso Circonvallazione: aperta rotatoria del Carmine
11/12«Via Don Minzoni, soluzioni ora non dopo Natale»
9/12Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo
5/12Le strade si sgretolano, pericolo
3/12«Parcheggi al Civile un grande caos»
13/11Bombarde: riattivato doppio senso di marcia
3/11«Uno spazio per Monsignor Corrias»
24/10A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
23/10Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
20/10Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
« indietro archivio viabilità »
7 gennaio
Furti nel Sulcis: sette arresti, due algheresi
7 gennaio
Natale in reparto in Ricordo di Marta
7 gennaio
«Carrello in mare, gesto vergognoso»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)