Rugby A, Alghero ospita il Lecco
Dopo la pausa natalizia riprende il campionato nazionale di Serie A di rugby: Il XV di coach Marco Anversa ospita il Lecco, distanziato di soli due punti in classifica dopo sei giornate
ALGHERO - In programma domani, domenica 11 gennaio, la settima giornata del campionato nazionale di Serie A di rugby. Per il girone 2, l'Amatori Rugby Alghero ospita il Lecco: si inizia alle ore 14.30 a Maria Pia. Il XV di coach Marco Anversa ha chiuso il 2025 con una sconfitta ed attualmente occupa il sesto posto in classifica. Gli avversari invece si ritrovano al settimo posto dopo la sconfitta contro la vicecapolista Piacenza. Dirige l'incontro Leonardo Togni di Bergamo.