12:18
Cor 12:18
Dinamo-Saragoza dell´ex Spissu: preview
I biancoblu della Dinamo Banco di Sardegna sono pronti a rituffarsi nella competizione europea della FIBA Europe Cup per cercare di riscattarsi. Mercoledì tra le mura amiche del PalaSerradimigni gli spagnoli del Casademont Zaragoza
SASSARI - Dopo la sconfitta di sabato rimediata contro la Pallacanestro Reggiana al Palabigi, i biancoblu della Dinamo Banco di Sardegna sono pronti a rituffarsi nella competizione europea della FIBA Europe Cup per cercare di riscattarsi. I sassaresi nella giornata di domani mercoledì 14 gennaio 2026 (palla a due ore 20:30), ospiteranno tra le mura amiche del PalaSerradimigni gli spagnoli del Casademont Zaragoza (dell’ex Marco Spissu), nell’incontro che vale la terza partita del Gruppo N.

Gli spagnoli in maglia rossa arrivano all’incontro con Sassari con qualche acciacco: Emir Kabaca verrà valutato in corso d’opera, ha ripreso da poco gli allenamenti per un infortunio al dito che lo ha tenuto ai box per delle partite; nell’incontro di ieri con Valencia inoltre, sono usciti dopo uno scontro di gioco (e per precauzione in vista dei prossimi impegni) prima Devin Robinson (ala pivot da 14,8 punti per partita) e successivamente Trae Bell Haynes (playmaker che viaggia a 14 punti di media in ACB).

L’organico si completa con l’atletismo dell’ala DJ Stephens, con i punti nelle mani di Santi Yusta (quasi 18 punti a partita, 18 punti segnati contro Peristeri) e con la regia dell’ex di giornata, e playmaker della Nazionale Italiana, Marco Spissu. Nel pacchetto centri, coach Ramirez può contare sull’ex Valencia Basket Joel Soriano e sul pivot montenegrino Bojan Dubljevic.
12/1/2026
Le Dinamo Women tornano al successo
Prestazione corale di alto livello per la formazione di coach Citrini, che al PalaSerradimigni supera la RMB Brixia per 87-60 nel 14° turno del campionato di Serie A1 Femminile e conquista la sesta vittoria stagionale, restando stabilmente in zona playoff
