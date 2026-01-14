Alguer.it
Cor 19:00
Sassari: Giancarlo Profili sceglie i Riformatori
avvocato sassarese e membro del Consiglio Nazionale Asi, cinquantunenne, già consigliere comunale e presidente della commissione bilancio nella scorsa Consiliatura cittadina, ha manifestato la propria adesione ufficiale al partito dei Riformatori Sardi
Sassari: Giancarlo Profili sceglie i Riformatori

SASSARI - Giancarlo Profili, avvocato sassarese e membro del Consiglio Nazionale Asi, cinquantunenne, già consigliere comunale e presidente della commissione bilancio nella scorsa Consiliatura cittadina, ha manifestato la propria adesione ufficiale al partito dei Riformatori Sardi.

«È per me un onore entrare a far parte del secondo partito più longevo del panorama politico sardo. Un partito del quale ho sposato convintamente battaglie epiche come l'inserimento del principio di insularità in Costituzione nonché, da ultimo, gli sforzi per far riconoscere i nuraghi all'interno del patrimonio dell’Unesco. Ritengo che la comunanza di idee e la condivisione delle esperienze politiche possa portare frutto nella missione che mi impegno a portare avanti. Nella mia scelta ha influito un rapporto consolidato di stima nei confronti del consigliere regionale e Vicepresidente del Consiglio regionale Aldo Salaris e del coordinatore cittadino Michele Saba.»

Questi ultimi, all'unisono, chiosano soddisfatti: «Il partito si rafforza a Sassari con l'ingresso di esperienza e competenza di un amico che ha avuto e che ha insita come noi la matrice liberal democratica. Ciò non fa che confermare l'attrattività del nostro partito dovuta ad una serietà, coerenza e costanza nella proposizione delle nostre iniziative politiche che ormai ci viene unanimemente riconosciuta da più parti».
