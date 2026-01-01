Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaMeteo › Passa il ciclone sulla Sardegna
Cor 10:37
Passa il ciclone sulla Sardegna
Doppi allerta meteo: piogge e temporali a partire dalle ore 18 di oggi (domenica), vento e mareggiate a partire dalle ore 9 di lunedì 19 gennaio e fino alle ore 15 di mercoledì 21 gennaio
Passa il <i>ciclone</i> sulla Sardegna

CAGLIARI - Nel pomeriggio di sabato il Direttore generale della Protezione civile regionale Mauro Merella, di concerto con l’Assessora della difesa dell’ambiente Rosanna Laconi, ha convocato un incontro informativo in videoconferenza con le Componenti e le principali Strutture operative del Sistema regionale di protezione civile. Durante l’incontro è stato condiviso il quadro aggiornato delle informazioni disponibili sui fenomeni meteorologici attesi nelle prossime ore al fine di attivare, ciascuno per le rispettive competenze, tutte le misure necessarie a ridurre i potenziali rischi per la popolazione. All’incontro sono stati invitati a partecipare anche tutti i Sindaci dei Comuni della Sardegna, al fine di garantire la massima diffusione e condivisione delle informazioni attualmente disponibili.

Nel corso della riunione, dopo una sintesi sul funzionamento del Sistema di allertamento regionale, il Centro Funzionale Decentrato – settore Meteo del Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS ha illustrato lo scenario previsto rappresentato negli Avvisi emessi nella giornata di oggi, che indicano condizioni meteorologiche avverse per: piogge e temporali a partire dalle ore 18 di oggi (domenica) e fino alle ore 18 di mercoledì 21 gennaio; vento e mareggiate a partire dalle ore 9 di lunedì 19 gennaio e fino alle ore 15 di mercoledì 21 gennaio. Le principali criticità legate a piogge e temporali sono attese soprattutto sulla Sardegna meridionale e orientale.

Per quanto riguarda vento e mareggiate, le maggiori criticità sono segnalate nel Sulcis, nel Campidano meridionale, lungo l’intera costa orientale, nelle Bocche di Bonifacio e nella Nurra, con un significativo innalzamento del livello del mare lungo le coste del Golfo di Cagliari, dell’intero versante orientale e lungo le coste del Golfo dell’Asinara. Le possibili inondazioni risultano aggravate da fenomeni astronomici, con ulteriori innalzamenti del livello del mare con picchi previsti alle ore 9 e alle ore 18. Dopo i numerosi interventi di varie strutture, tra le quali Vigili del Fuoco, Enel Distribuzione, Anas, Areus, ENAS, Genio Civile di Cagliari e Sassari, si è convenuto di rafforzare l’operatività di tutto il personale a disposizione.
