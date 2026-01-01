Cor 20:31 Alghero, poker di gol a Coghinas Campionato di Promozione: Barboza apre, Virdis firma la doppietta, Puttolu chiude con una perla. Al Comunale di Coghinas i giallorossi calano il poker e centrano la diciannovesima vittoria consecutiva



ALGHERO - Un’altra prova di forza per l’Alghero, che al Comunale di Coghinas supera i padroni di casa con un netto 0-4 e allunga ulteriormente uno straordinario record: 19 vittorie su 19 partite. Un cammino perfetto che conferma la supremazia dei giallorossi, sempre più padroni del campionato. L’avvio è equilibrato, con poche emozioni nei primi minuti. L’Alghero va vicino al gol con una carambola in area, ma nessuno riesce a trovare la conclusione vincente. Poco dopo è Baraye a creare scompiglio sulla sinistra: la sua discesa mette Virdis davanti al portiere, che però salva con un grande intervento di piede su un tap-in a colpo sicuro. Clamorosa anche l’occasione capitata a Mula, che da ottima posizione calcia alto.



I giallorossi insistono: su calcio d’angolo di Mereu, Barboza svetta di testa e sfiora il palo. Ancora Mereu prova dalla distanza, ma il portiere avversario blocca. Il Coghinas si rende pericoloso su un’azione viziata da un presunto fuorigioco, ma spreca una buona opportunità. Al 35’ arriva il meritato vantaggio: Roccuzzo parte centralmente, si allarga sulla destra seminando gli avversari e mette un cross perfetto per Barboza, che di testa anticipa tutti e firma lo 0-1.



Nella ripresa l’Alghero accelera e chiude definitivamente i conti. Al 2’ Barboza su punizione costringe il portiere a una grande deviazione in angolo. Dal successivo corner, al 3’, Virdis svetta di testa su una palla prolungata da Fadda e raddoppia. Passano pochi minuti e al 9’ è ancora Virdis a colpire: cross preciso di Roccuzzo dalla sinistra e tocco di prima che vale lo 0-3. I giallorossi continuano a macinare gioco: al 15’ Puttolu prova dalla distanza, sfiorando il palo. Il gol è nell’aria e arriva al 33’, quando lo stesso Puttolu si inventa una giocata da categorie superiori: tre uomini saltati e destro a fil di palo per lo 0-4, tra gli applausi del pubblico. Nel recupero Martinelli sfiora il gol con una fuga solitaria conclusa di poco a lato, ma il risultato non cambia. Finisce 0-4 per l’Alghero, che conquista la diciannovesima vittoria consecutiva e rende ancora più impressionante un cammino perfetto: 19 partite, 19 successi e un record che continua ad allungarsi.



COGHINAS-ALGHERO 0-4

ALGHERO: Piga, Puttolu, Mereu, A. Pinna, Fadda, Baraye, P. Pinna, Roccuzzo, Mula, Barboza, Virdis. In panchina: Carta, Milia, Marcangeli, Martinelli, Scognamillo, Marras A., Chessa, Cossu, Daga. Allenatore: Mauro Giorico. COGHINAS: Radovanovic, Meli, Carbonara, Ruiu, Seu, De La Mata, Mateucci, Troisi, Criado, Garcia, Biasiato. In panchina: Serra, Billi, Fiorentino, Bo, Cascioni, Val, Panai, Oggiano, Canu. Allenatore: Paolo Congiu ARBITRO: Gabriele Dascola di Cagliari. RETI: Barboza (ALG), Virdis (ALG), Virdis (ALG), Puttolu (ALG).