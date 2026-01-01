S.A. 12:33 Alghero attende il Ghilarza L’Alghero guida la classifica con un ampio margine di 17 punti sulla seconda e punta a proseguire la propria marcia mantenendo alta concentrazione e continuità di rendimento



ALGHERO - Sabato 7 marzo, al “Pino Cuccureddu”, l’Alghero affronterà il Ghilarza, fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. La formazione giallorossa arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno sul campo del Li Punti, un risultato che ha confermato l’ottimo momento della squadra. L’Alghero guida la classifica con un ampio margine di 17 punti sulla seconda e punta a proseguire la propria marcia mantenendo alta concentrazione e continuità di rendimento. Di fronte ci sarà un Ghilarza alla ricerca di punti preziosi nella lotta per evitare la zona retrocessione. La formazione ospite arriva dalla sconfitta casalinga contro il Bosa e cercherà di reagire per muovere la classifica.