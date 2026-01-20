Alguer.it
S.A. 13:42
Ossi: Liana Derudas in Orizzonte Comune
La consigliera, con delega alle politiche sulla valorizzazione turistica, delle tradizioni sarde e delle produzioni agro-alimentari, era stata eletta in Consiglio comunale con la lista civica ”Insieme per Ossi”
Ossi: Liana Derudas in Orizzonte Comune

OSSI - Ha formalizzato nei giorni scorsi l’adesione al movimento civico Orizzonte Comune la consigliera del comune Ossi Liana Derudas. La consigliera, con delega alle politiche sulla valorizzazione turistica, delle tradizioni sarde e delle produzioni agro-alimentari, era stata eletta in Consiglio comunale con la lista civica ”Insieme per Ossi”. «Sono molto soddisfatta -ha detto Liana Derudas- dell’ingresso nel movimento Orizzonte Comune, poiché ne condivido la natura civica, i valori, la vision e la capacità di concretizzazione dei programmi dei suoi esponenti, a partire dall’Assessore regionale del turismo». «Ringrazio il coordinatore regionale Franco Cuccureddu e quello provinciale, Gianni Carbini -conclude la consigliera comunale- per la fiducia che mi hanno dimostrato, permettendondi di entrare a far parte di questo movimento, formato in gran parte da amministratori locali, che oggi rappresenta una forza innovativa, capace di costruire, dal basso, un progetto politico lungimirante e concreto per dare maggiore valore e notorietà internazionale alla nostra Isola».

Nella foto: Liana Derudas e Franco Cuccureddu
