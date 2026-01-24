Cor 16:38 L´isola dello sport, IX conferenza regionale La Regione ha stanziato 239 milioni di euro per lo sport isolano nel triennio 2023-2025. Se ne è discusso nel corso della nona Conferenza Regionale dello Sport, intitolata L’Isola dello Sport che si è tenuta a Cagliari nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi



CAGLIARI - Un investimento imponente che ricomprende tutti gli aspetti che riguardano il mondo dell'attività fisica a partire per esempio dall'importante lavoro che è stato fatto per la riqualificazione degli impianti sportivi della Sardegna, a favore degli enti locali, per interventi di adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento. Tutto questo con l’obiettivo di migliorare l’offerta dei servizi sportivi del territorio e mettere le strutture in sicurezza. Nella cifra complessiva sono compresi anche i finanziamenti e i contributi annuali per lo sport che riguardano federazioni, associazioni e atleti di ogni ordine e grado.



Se ne è discusso nel corso della nona Conferenza Regionale dello Sport, intitolata L’Isola dello Sport che si è tenuta a Cagliari nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi. La conferenza, prevista dalla legge regionale 17/99 per lo sviluppo dello sport in Sardegna, aveva come obiettivo la verifica del Piano triennale degli interventi e l'elaborazione di proposte e indicazioni per la predisposizione del nuovo piano, con il coinvolgimento del Coni e del Cip regionale, delle federazioni sportive, degli enti di promozione, delle Università, della Direzione scolastica regionale, dell'Unione stampa sportiva, oltre che di altri rappresentanti del mondo sportivo, economico, culturale sardo.



Il secondo aspetto, ma non secondario, degli investimenti messi in campo nel triennio passato, sono stati destinati a federazioni, associazioni sportive ed enti di promozione. Con un incremento del 54% la Regione è passata dai 20 milioni concessi nel 2023 a quasi 32 milioni nel 2025. Un dato da sottolineare è l'aumento notevole di risorse per atleti con elevate doti agonistiche. Le borse di studio sono state incrementate: dai 230 euro del 2023 ai 595 euro del 2025 con un aumento del 317% delle risorse stanziate. Importante anche il grande investimento che è stato fatto per le attività sportive giovanili: si è passati da 1,4 milioni a 1,8 milioni circa: numeri che tradotti significano il sostegno del 31% in più per atleti agonisti beneficiari e del 65% in più degli atleti agonisti con disabilità.