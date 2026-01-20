Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportSport › 200 atleti in gara all’Alghero Kombat
S.A. 13:00
200 atleti in gara all’Alghero Kombat
Sabato 24 e domenica 25 gennaio il primo appuntamento della stagione: attesi oltre 200 atleti da tutta Italia presso la Palestra di Santa Maria La Palma per la "Winter Edition"
200 atleti in gara all’Alghero Kombat

ALGHERO – Dopo il record assoluto registrato nel 2025, il grande sport da combattimento torna nella Riviera del Corallo. Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 prende ufficialmente il via Alghero Kombat 2026, un progetto ambizioso che copre l'intero spettro competitivo e formativo delle discipline Kickboxing e Muay Thai. Il sipario si alzerà domenica 25 gennaio alle 10 presso la Palestra Comunale di Santa Maria La Palma con gli accrediti, l'accoglienza e la cerimonia di inaugurazione (ore 10:30), poi spazio allo spettacolo: il vero cuore pulsante dell’evento, il via dell’Alghero Kombat Winter Edition.

Una maratona di combattimenti su 2 tatami che vedrà protagonisti oltre 150 atleti, dai piccoli guerrieri di 6 anni fino ai senior, provenienti da tutta la Sardegna che quest'anno festeggia la ventesima edizione. Inserita nel circuito ufficiale Federkombat, la manifestazione non è solo un evento sportivo, ma un vero volano per l’economia locale. “I dati del 2025, con 400 atleti e oltre 1000 spettatori, hanno dimostrato che il fighting è un potente attrattore turistico,” spiegano gli organizzatori. “Anche per questo weekend prevediamo un afflusso di circa 600 presenze tra Atleti, team, arbitri e accompagnatori, confermando Alghero come meta privilegiata per il turismo sportivo d'eccellenza, capace di generare presenze nelle strutture ricettive delle borgate e in città anche in piena stagione invernale.”

La visione 2026: verso il Gran Galà e il Summer Camp L’appuntamento di gennaio è solo il primo atto di un trittico che segnerà l'anno sportivo: 24/25 Gennaio (Winter Edition), focus sui giovani e sul contatto leggero (Santa Maria La Palma); 18 Aprile (Gran Galà Head To Head): Il prestigio del contatto pieno. La Palestra Mariotti ospiterà 12 match mozzafiato tra i migliori 24 atleti del panorama nazionale di Kickboxing e Muay Thai; 1-5 Luglio (Summer Camp), cinque giorni di formazione intensiva.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/1/2026
Venerdì la nona Conferenza Regionale dello Sport
Appuntamento nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari, si svolgerà la nona Conferenza Regionale dello Sport, intitolata L’Isola dello Sport
19/1A Stintino si guarda allo sport
15/1Fine settimana europeo per il Tennistavolo Sassari
16/12Kickboxing Alghero, tris di vittorie
15/12Mariotti, Pais: ritardi inaccettabili
11/12Endurance: a Tanca Regia Finale Giovani
9/12«Incapacità e disinteresse bloccano Alghero»
6/12«Lavori nelle palestre, si accelera con gli interventi»
1/12Paolino e Tuba salutano Alghero
24/11Fiamma Olimpica a Stintino il 13 dicembre
24/11Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie
« indietro archivio sport »
22 gennaio
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
22 gennaio
Paziente operata e salvata da equipe Aou
22 gennaio
«Strada per Putifigari interrotta da mesi»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)