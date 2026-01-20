S.A. 13:00 200 atleti in gara all’Alghero Kombat Sabato 24 e domenica 25 gennaio il primo appuntamento della stagione: attesi oltre 200 atleti da tutta Italia presso la Palestra di Santa Maria La Palma per la "Winter Edition"



ALGHERO – Dopo il record assoluto registrato nel 2025, il grande sport da combattimento torna nella Riviera del Corallo. Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 prende ufficialmente il via Alghero Kombat 2026, un progetto ambizioso che copre l'intero spettro competitivo e formativo delle discipline Kickboxing e Muay Thai. Il sipario si alzerà domenica 25 gennaio alle 10 presso la Palestra Comunale di Santa Maria La Palma con gli accrediti, l'accoglienza e la cerimonia di inaugurazione (ore 10:30), poi spazio allo spettacolo: il vero cuore pulsante dell’evento, il via dell’Alghero Kombat Winter Edition.



Una maratona di combattimenti su 2 tatami che vedrà protagonisti oltre 150 atleti, dai piccoli guerrieri di 6 anni fino ai senior, provenienti da tutta la Sardegna che quest'anno festeggia la ventesima edizione. Inserita nel circuito ufficiale Federkombat, la manifestazione non è solo un evento sportivo, ma un vero volano per l’economia locale. “I dati del 2025, con 400 atleti e oltre 1000 spettatori, hanno dimostrato che il fighting è un potente attrattore turistico,” spiegano gli organizzatori. “Anche per questo weekend prevediamo un afflusso di circa 600 presenze tra Atleti, team, arbitri e accompagnatori, confermando Alghero come meta privilegiata per il turismo sportivo d'eccellenza, capace di generare presenze nelle strutture ricettive delle borgate e in città anche in piena stagione invernale.”



La visione 2026: verso il Gran Galà e il Summer Camp L’appuntamento di gennaio è solo il primo atto di un trittico che segnerà l'anno sportivo: 24/25 Gennaio (Winter Edition), focus sui giovani e sul contatto leggero (Santa Maria La Palma); 18 Aprile (Gran Galà Head To Head): Il prestigio del contatto pieno. La Palestra Mariotti ospiterà 12 match mozzafiato tra i migliori 24 atleti del panorama nazionale di Kickboxing e Muay Thai; 1-5 Luglio (Summer Camp), cinque giorni di formazione intensiva.