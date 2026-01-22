Cor 14:47 Oristano per lo sport e la parità di genere Promuovere la parità di genere significa anche garantire alle donne strumenti concreti per sentirsi più sicure, autonome e consapevoli. In questa direzione si inserisce il Seminario per il contrasto alla violenza di genere, in programma domenica 1 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 13.00, al Palazzetto Sa Rodia di Oristano



ORISTANO - L’iniziativa, aperta gratuitamente a tutte le donne senza limiti di età, non necessita di preparazione sportiva ma nasce con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e dell’autotutela, valorizzando lo sport come strumento educativo, sociale e di emancipazione. Un messaggio chiaro: la sicurezza personale è un diritto e non può essere considerata una responsabilità individuale isolata, ma il frutto di un impegno collettivo e continuo.



Il seminario, è organizzato dal Comitato Regionale Karate Fijlkam fortemente voluto dal Presidente di settore M° Sergio Setzu, e si inquadra nel progetto internazionale Guardian Girls. Vede il coinvolgimento di autorevoli organismi sportivi nazionali e internazionali, tra cui Guardian Girls Europe, World Karate Federation (WKF), Fijlkam. Una rete che testimonia quanto il contrasto alla violenza sulle donne debba essere una priorità condivisa e strutturata. A guidare la mattinata saranno due professioniste di altissimo livello: Maestra Cinzia Colaiacomo, 8° Dan Karate, responsabile del progetto Guardian Girls Italia, da anni impegnata nella diffusione di percorsi formativi dedicati alla sicurezza femminile; Maestra Monica Piredda, 6° Dan Judo, tecnico MGA e maestra di difesa personale



Attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto, le partecipanti potranno acquisire strumenti utili non solo alla difesa fisica, ma anche al rafforzamento dell’autostima, della percezione del rischio e della capacità di reagire in modo lucido e consapevole. Iniziative come questa contribuiscono a costruire una società più equa, in cui la parità di genere passa anche dal sentirsi libere di muoversi, scegliere e vivere senza paura. Un appuntamento che ribadisce come la lotta alla violenza sulle donne non sia solo una risposta all’emergenza, ma un percorso culturale da sostenere, diffondere e rendere accessibile a tutte. La partecipazione è libera e gratuita. È consigliato un abbigliamento comodo: Patrocinio Comune di Oristano, in collaborazione con ASD PKS Oristano.