S.A. 17:19 Riapre a Perfugas il bocciodromo La struttura dopo 10 anni è stata restituita alla comunità al termine di un intervento di riqualificazione da 200mila euro finanziato dalla Regione Sardegna



PERFUGAS - Dopo dieci anni di attesa, Perfugas ha ritrovato il suo Bocciodromo comunale, restituito alla comunità al termine di un intervento di riqualificazione da 200mila euro finanziato dalla Regione Sardegna. La struttura, rimasta in stato di abbandono dal 2016, è stata inaugurata questa mattina dal sindaco di Perfugas, Giovanni Filiziu che, insieme al presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu, ha proceduto al tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, dell’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, del consigliere regionale Gian Franco Satta e dei rappresentanti delle associazioni sportive, culturali e sociali del territorio.



La cerimonia si è aperta con la benedizione del Bocciodromo da parte del parroco di Perfugas, don Gabriele Galleri. Per celebrare la riapertura, il nuovo bocciodromo ha ospitato la prima gara regionale della specialità “Volo”, in formula a quadrette, con i migliori atleti sardi impegnati sul campo che da oggi diventa uno dei poli di riferimento dell’attività federale nell’Isola. «La riapertura di questo impianto – ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu – è un segnale importante per tutto il movimento delle bocce: significa ridare a Perfugas un luogo di sport e socialità, valorizzare il lavoro delle società e offrire ai giovani un’occasione in più per avvicinarsi alla nostra disciplina». Con la riqualificazione dell’impianto si è ricostituita anche la storica società bocciofila locale, l’Ericium Perfugas, che inaugura così la stagione agonistica 2026 a livello regionale e raccoglie il riconoscimento della federazione per l’impegno condiviso con l’amministrazione comunale nel restituire alla cittadinanza una struttura moderna e funzionale.