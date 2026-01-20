Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariSportSport › Riapre a Perfugas il bocciodromo
S.A. 17:19
Riapre a Perfugas il bocciodromo
La struttura dopo 10 anni è stata restituita alla comunità al termine di un intervento di riqualificazione da 200mila euro finanziato dalla Regione Sardegna
Riapre a Perfugas il bocciodromo

PERFUGAS - Dopo dieci anni di attesa, Perfugas ha ritrovato il suo Bocciodromo comunale, restituito alla comunità al termine di un intervento di riqualificazione da 200mila euro finanziato dalla Regione Sardegna. La struttura, rimasta in stato di abbandono dal 2016, è stata inaugurata questa mattina dal sindaco di Perfugas, Giovanni Filiziu che, insieme al presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu, ha proceduto al tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, dell’Assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Franco Cuccureddu, del consigliere regionale Gian Franco Satta e dei rappresentanti delle associazioni sportive, culturali e sociali del territorio.

La cerimonia si è aperta con la benedizione del Bocciodromo da parte del parroco di Perfugas, don Gabriele Galleri. Per celebrare la riapertura, il nuovo bocciodromo ha ospitato la prima gara regionale della specialità “Volo”, in formula a quadrette, con i migliori atleti sardi impegnati sul campo che da oggi diventa uno dei poli di riferimento dell’attività federale nell’Isola. «La riapertura di questo impianto – ha dichiarato il presidente del Comitato Regionale FIB Sardegna, Gianluca Lilliu – è un segnale importante per tutto il movimento delle bocce: significa ridare a Perfugas un luogo di sport e socialità, valorizzare il lavoro delle società e offrire ai giovani un’occasione in più per avvicinarsi alla nostra disciplina». Con la riqualificazione dell’impianto si è ricostituita anche la storica società bocciofila locale, l’Ericium Perfugas, che inaugura così la stagione agonistica 2026 a livello regionale e raccoglie il riconoscimento della federazione per l’impegno condiviso con l’amministrazione comunale nel restituire alla cittadinanza una struttura moderna e funzionale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:00
200 atleti in gara all’Alghero Kombat
Sabato 24 e domenica 25 gennaio il primo appuntamento della stagione: attesi oltre 200 atleti da tutta Italia presso la Palestra di Santa Maria La Palma per la "Winter Edition"
20/1/2026
Venerdì la nona Conferenza Regionale dello Sport
Appuntamento nella sala conferenze della Manifattura Tabacchi in Viale Regina Margherita 33 a Cagliari, si svolgerà la nona Conferenza Regionale dello Sport, intitolata L’Isola dello Sport
19/1A Stintino si guarda allo sport
15/1Fine settimana europeo per il Tennistavolo Sassari
16/12Kickboxing Alghero, tris di vittorie
15/12Mariotti, Pais: ritardi inaccettabili
11/12Endurance: a Tanca Regia Finale Giovani
9/12«Incapacità e disinteresse bloccano Alghero»
6/12«Lavori nelle palestre, si accelera con gli interventi»
1/12Paolino e Tuba salutano Alghero
24/11Fiamma Olimpica a Stintino il 13 dicembre
24/11Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie
« indietro archivio sport »
22 gennaio
Secal, raffica di cartelle e fermi amministrativi
22 gennaio
Intelligenza artificiale: corso under 18
22 gennaio
«Subito la sospensione delle cartelle Secal»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)