Tennistavolo Sassari: la A1 maschile ospita Nulvi

SASSARI - Obiettivo: recuperare il primato nella A1 maschile. Il Tennistavolo Sassari ospita il Santa Tecla Nulvi sabato alle 16 nella palestra della scuola di viale Cossiga. La squadra del coach Mario Santona è reduce dalla vittoria sul campo del Servigliano, ma il punteggio di 3-2 (solo 2 punti e non 3 per la vittoria) le ha impedito di tenere il passo della Bagnolese che invece ha vinto 3-0 contro la Marcozzi. All'andata il Tennistavolo Sassari ha vinto il derby contro Nulvi per 3-0 con vittorie di Andrea Puppo, Marco Antonio Cappuccio e Nikita Artemenko. Il Santa Tecla è attualmente ultimo con 5 punti.



In campo sabato anche il Tennistavolo di B2 maschile, che gioca alle 13.30 sul campo del Galleria Mugnano di Napoli. E' uno spareggio tra vice capolista, visto che anche la formazione campana ha 8 punti come quella sassarese. All'andata vittoria per 5-2 del Tennistavolo Sassari con tre punti realizzati da Ganiyu Ashimiyu e uno a testa per Tonino Pinna e Marco Del Fabbro. Infine in C1 il Tennistavolo Sassari gioca a Roma sabato alle 15.30 contro la Dynamo, cercando di vendicare la sconfitta per 5-2 subita all'andata. La squadra sassarese è attualmente seconda con 2 punti di vantaggio sulla formazione romana. Da ricordare infine che in settimana ha anticipato la A1 femminile e il successo del Tennistavolo Sassari a Muravera per 3-1 ha consentito al Tennistavolo Sassari di consolidare il secondo posto.



Nella foto (di Luigi Canu): l'esultanza della squadra