Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi
S.O. 9:50
Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi
Si susseguono gli annunci sull´imminenza dell´avvio di urgenti interventi di ripristino della sicurezza ma la situazione peggiora ogni settimana di più: strade urbane come mulattiere ad Alghero
Viabilità allo sfascio ad Alghero: ritardi

ALGHERO - Qualcosa non va e pare evidente. Diventa ormai ogni giorno più preoccupante la situazione in cui versano le strade urbane nella città di Alghero. Crateri e buche che si ripresentano puntuali nelle arterie più trafficate, mettendo a serio repentaglio la sicurezza di motociclisti e automobilisti.

Difficile ormai trovare una strada col manto uniforme, perfino le frettolose riparazioni eseguite nelle scorse settimane dagli operai In house non reggono all'inesorabile passaggio veicolare ed alle precipitazioni, così buche e avvallamenti si ripresentano ancor più pericolosi.

Nonostante si susseguano gli annunci sull'imminenza dell'avvio degli urgenti interventi di ripristino degli asfalti, la situazione peggiora ogni settimana di più. All'origine dei pesanti ritardi nell'espletamento degli appalti - si vocifera tra gli uffici comunali - potrebbero esserci difficoltà nell'impegno delle somme già previste e programmate in bilancio dallo scorso anno.
