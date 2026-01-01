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Basket U17 femminile, all´Alghero il titolo regionale
L´under 17 continua a dare enormi soddisfazioni in casa Alghero: Dopo la vittoria dei ragazzi, anche nel femminile la Sap Alghero firma la vittoria del campionato confermandosi la squadra più forte in Sardegna. Le immagini della festa alla Cunetta
ALGHERO - Dopo aver chiuso imbattute la prima fase di qualificazione, decisiva la vittoria di domenica sulla Virtus Cagliari nell’ultima sfida del campionato con il punteggio di 73-44: così le ragazze della SAP Alghero si laureano campionesse regionali under 17. La vittoria apre le porte del concentramento nazionale del 10-11-12 aprile come prime classificate. Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico guidato dai coach Antonello Muroni e Paolo Patta e per la dirigenza.