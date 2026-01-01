S.A. 10:12 Tavolo verde per il ciclone Harry: conta dei danni Nel corso dell’incontro è stato esaminato il quadro degli interventi previsti dal Decreto-legge n. 25, con cui il Governo ha disposto misure urgenti per fronteggiare l’emergenza causata dagli eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno interessato Sardegna, Sicilia e Calabria



CAGLIARI - Si è svolto nei giorni scorsi, in videoconferenza, il Tavolo Verde convocato per fare il punto sugli indennizzi alle aziende agricole colpite dal ciclone Harry e dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato l’Isola tra gennaio e febbraio 2026. Nel corso dell’incontro è stato esaminato il quadro degli interventi previsti dal Decreto-legge n. 25, con cui il Governo ha disposto misure urgenti per fronteggiare l’emergenza causata dagli eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno interessato Sardegna, Sicilia e Calabria. Per la ripresa dei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura il provvedimento nazionale ha stabilito uno stanziamento complessivo di 108 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà nazionale, da ripartire tra le tre regioni coinvolte.



«Per la Sardegna era fondamentale che venisse riconosciuta la reale durata dell’emergenza – ha dichiarato l’assessore regionale dell’Agricoltura, Francesco Agus –. Gli eventi straordinari non si sono limitati al passaggio del ciclone Harry tra il 19 e il 21 gennaio: il nostro territorio ha continuato a subire senza sosta condizioni meteorologiche avverse, con vento intenso e precipitazioni persistenti fino al 20 febbraio e che hanno danneggiato gravemente le produzioni. Nel decreto-legge è stata accolta la richiesta della nostra Regione di estendere la finestra temporale degli eventi, un passaggio necessario per garantire alle aziende colpite il pieno riconoscimento dei danni subiti durante tutto il periodo emergenziale».



Nel corso del Tavolo Verde si è discusso del sistema di segnalazione dei danni attivato da Agea, che prevede da parte delle aziende colpite l’invio di segnalazioni del danno, subito durante l’emergenza con fotografie georeferenziate attraverso un’applicazione per smartphone. Il sistema consentirà all’agenzia nazionale di acquisire in tempo reale le segnalazioni e aggiornare contestualmente il quadro delle esigenze di indennizzo per ciascuna regione coinvolta. Per questi motivi durante la riunione si è concordato con le associazioni di categoria di invitare tutte le aziende colpite a utilizzare l’applicazione, scaricabile dal portale AGEA (www.agea.gov.it), nella sezione “Servizi” e cliccando il tasto “APP per ciclone Harry”. L’ assessorato dell’Agricoltura e l’Agenzia Laore hanno manifestato la disponibilità alle associazioni di categoria per un eventuale supporto tecnico sull’utilizzo dell’app.



Parallelamente prosegue l’attività di ricognizione dell’Agenzia Laore che, attraverso i sopralluoghi dei propri tecnici, sta effettuando la perimetrazione di dettaglio dei danni segnalati dalle aziende agricole, con l’obiettivo di affiancare alla raccolta digitale delle segnalazioni richiesta da AGEA, una verifica puntuale sul campo nelle aree interessate. «Si tratta di un’attività di campo preziosa che porteremo avanti come sempre con Laore – ha proseguito Agus - sia perché da parte del Governo è richiesta una declaratoria del territorio elaborata ed approvata da ciascuna Regione colpita, sia perché ci consente di stimare con precisione i danni delle imprese agricole. Ad oggi sono circa 1.500 le segnalazioni pervenute all’Agenzia da parte delle aziende». Il confronto quindi è costante. «È fondamentale che ogni segnalazione venga raccolta e tradotta in strumenti concreti di sostegno per le aziende colpite, che spesso devono rispettare impegni pluriennali presi nell’ambito della PAC. La segnalazione con il geotag di Agea sarà utile anche per inserire nel fascicolo aziendale i dati necessari per richiedere le deroghe agli impegni pluriennali che a causa degli eventi avversi non sono sarà possibile rispettare», ha concluso l’assessore Agus.