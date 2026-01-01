S.A. 18:26 Bando fotovoltaico: 70 milioni per finanziare istanze La Giunta regionale, su proposta dell´assessore dei lavori pubblici Antonio Piu, ha approvato una delibera che programma complessivamente 69,9 milioni di euro per finanziare lo scorrimento integrale della graduatoria del bando



CAGLIARI - Una risposta strutturale, immediata e che rappresenta una assoluta novità contro la povertà energetica in Sardegna. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore dei lavori pubblici Antonio Piu, ha approvato una delibera che programma complessivamente 69,9 milioni di euro per finanziare lo scorrimento integrale della graduatoria del bando "Incentivi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo" rivolto alle famiglie sarde. L'iniziativa, nata a valere sui fondi dell’articolo 2 della L.R. n. 20/2024, aveva visto una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per il 2025, sufficiente a coprire le prime 1.290 istanze sulle oltre 6.000 pervenute tramite lo Sportello unico dei servizi (SUS). Con il nuovo provvedimento, la Regione dispone la copertura finanziaria del fabbisogno espresso dalle restanti istanze giacenti, che saranno istruite in via unitaria secondo l’ordine di merito già determinato dalla piattaforma SUS, con un investimento di 42 milioni di euro sul bilancio 2026 e 27,9 milioni sul 2027.



«I numeri straordinari di questo bando confermano che la nostra scelta politica di abbassare la soglia ISEE sotto i 15.000 euro è stata lungimirante - evidenzia l'assessore Piu - Abbiamo intercettato il bisogno reale di quelle famiglie sarde maggiormente esposte al rischio di povertà energetica. Non si tratta solo di una manovra di profonda equità sociale. Con questo stanziamento massiccio, la Regione dimostra di saper tradurre gli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione energetica in azioni concrete che non pesano sulle spalle dei cittadini, ma che, al contrario, li sostengono economicamente. Anticipiamo le sfide del Green Deal europeo partendo da chi ha più bisogno, dimostrando che la transizione ecologica può e deve essere un'opportunità di riscatto sociale e non un costo per le famiglie. Per questo porteremo a termine il procedimento avviato, garantendo la certezza dell'incentivo a tutti i richiedenti che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico».



Per garantire efficienza amministrativa e rigoroso rispetto dei vincoli contabili, l'Unità di Progetto regionale condurrà un'unica istruttoria continuativa su tutte le pratiche giacenti. L'avvio dei cantieri seguirà un doppio binario per tutelare sia i cittadini che le imprese installatrici da esposizioni finanziarie anticipate: Per i finanziamenti a valere sul 2026, i lavori dovranno essere avviati a partire dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di ammissione al finanziamento e della graduatoria unica 2026-2027, e completati entro e non oltre 10 mesi. Per i finanziamenti a valere sul 2027, le imprese dovranno attendere lo sblocco contabile delle risorse tramite una specifica determinazione dirigenziale nel 2027, che costituirà atto formale di ammissione a finanziamento a valere sull’esercizio 2027 e dalla quale scatteranno i 10 mesi per concludere l'installazione. La delibera traccia anche la rotta per i futuri stanziamenti. Per l'annualità 2028, la legge di bilancio regionale 2026-2028 ha già stanziato ulteriori 27,9 milioni di euro (oltre eventuali economie), destinati alla medesima linea di intervento. La Giunta ha già fissato i nuovi indirizzi. Sarà pubblicato un nuovo Avviso pubblico con criteri aggiornati per rispondere a specifiche fragilità.