Cor 7:55 La Dinamo batte Trento all´overtime



SASSARI - Dopo un finale al cardiopalma, la Dinamo Banco di Sardegna trova un'importantissima vittoria lontana dalle mura amiche del PalaSerradimigni e si impone alla BTS Arena per 96-99 contro l'Aquila Basket Trento. I sassaresi, dopo un primo quarto imponente e un primo tempo degno di nota trascinati dal neoacquisto Daryl Macon (18pt), vedono i padroni di casa rientrare in partita nel terzo periodo con Bayehe e Steward sugli scudi. Buie (24pt) è fondamentale per mandare il match all'overtime, dove la spunta la Dinamo grazie alla lucidità di McGlynn e i liberi di Macon. Bene anche il giovane Ceron.



«Una vittoria importantissima che ci da una spinta verso il centro della classifica. Due punti voluti fortemente da tutta la squadra, anche da chi ha giocato meno e si è fatto sentire dalla panchina. Abbiamo fatto un gran primo tempo, nel secondo siamo un po' calati. Trento è una squadra ben allenata, non poteva giocare come nel primo tempo e ci ha limitato a pochi punti nel terzo periodo». «Meritavamo i due punti perchè abbiamo lottato fino alla fine. Abbiamo avuto una settimana intensa nella quale è arrivato un nuovo giocatore da inserire, Thomas che non sapevamo se avrebbe giocato quindi ci siamo presentati consapevoli della forza che abbiamo a prescindere, sapevamo che tutti avremmo dovuto dare qualcosina in più. Tutti significa dal primo all'ultimo, anche chi non ha giocato ha alzato l'asciugamano e urlato per i compagni» le parole dell'assistant Coach Massimiliano Oldoini.



Dolomiti Energia Trentino - Dinamo Banco di Sardegna 96-99

Dolomiti Energia Trentino: Steward 18, Jones 6, Niang 5, Jogela 18, Forray, Airhienbuwa NE, Mawugbe 3, Aldridge 6, Jakimovski 4, Bayehe 24, Hassan 6, Battle 6. Allenatore: Cancellieri

Dinamo Banco di Sardegna: Buie 24, Macon 18, Zanelli, Seck NE, Beliauskas 10, Ceron 12, Casu NE, Vincini 7, Mezzanotte 3, Thomas 4, McGlynn 15 (7 reb), Visconti 6. Allenatore: Mrsic

Parziali: 20-31; 19-21; 28-14; 23-24 OT 6-9.