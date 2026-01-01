S.A. 8:09 L´Alghero saluta la Coppa Italia

Bonorva vince il ritorno per 3-0 Nella ripresa i padroni di casa sbloccano il risultato e conquistano la finale. Alghero combattiva per un tempo



ALGHERO - Giallorossi combattivi per un tempo, ma nella ripresa i padroni di casa trovano gli episodi decisivi e conquistano la finale.L’avvio di gara è positivo per l’Alghero, che parte con buon ritmo e prova subito a rendersi pericoloso. Nei primi minuti Baraye sfonda sulla fascia e mette un cross invitante in mezzo all’area sul quale i compagni non riescono ad arrivare per pochi centimetri. Poco dopo è Barboza a provarci dalla distanza con un tiro potente, ma Mannoni è attento e respinge con i pugni. Il Bonorva prova a gestire il possesso senza però riuscire a creare reali occasioni da gol. La partita resta equilibrata e combattuta a centrocampo, con le due squadre attente soprattutto a non concedere spazi. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.



La ripresa si apre con un brivido per i giallorossi: su un contropiede del Bonorva Chelo trova la conclusione che si stampa sul palo. L’Alghero prova a reagire e a mantenere l’iniziativa, ma un episodio cambia l’inerzia della gara. Carboni perde un pallone delicato nella propria metà campo e favorisce la rapida ripartenza dei padroni di casa: Zappareddu arriva al limite dell’area e con freddezza supera l’incolpevole Carta per il vantaggio del Bonorva. L’Alghero prova subito a rialzare la testa e sfiora il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mereu, con Virdis che da ottima posizione non riesce a trovare lo specchio della porta di testa. Poco dopo però arriva il raddoppio dei padroni di casa: sugli sviluppi di un corner battuto da Pinna, Madeddu calcia dalla distanza e la conclusione, apparentemente centrale, sfugge all’intervento di Carta terminando in rete per il 2-0.



Il Bonorva prende fiducia e continua a spingere. Carta si riscatta poco dopo deviando in angolo una punizione insidiosa di Pinna. Nel finale arriva anche il terzo gol: su una ripartenza veloce Saba si presenta davanti al portiere e con grande freddezza firma il definitivo 3-0. Nel recupero i padroni di casa sfiorano anche il quarto gol con un tiro da fuori area che si stampa sulla traversa.

Al triplice fischio è il Bonorva a festeggiare il passaggio del turno, mentre per l’Alghero si chiude in semifinale il percorso in Coppa Italia dopo una gara decisa dagli episodi nella seconda frazione.



BONORVA-ALGHERO 3-0

ALGHERO: Carta, Baraye, Fadda, Pinna A., Roccuzzo, Barboza, Carboni, Mereu, Pinna P., Marcangeli, Virdis. In panchina: Piga, Daga, Milia, Sanna, Puttolu, Martinelli, Marras, Chessa, Cossu. Allenatore: Mauro Giorico. Bonorva: Mannoni, Spanu, Sanna, Cordoba, Madeddu, Chelo, Pinna, Saba, Zappareddu, Camara, Soro. In panchina: Gallotta, Jara, Pusceddu, Vassallo, Sanna, Caddeo, Caria, Matassa, Nieddu, Carta. Allenatore: Michele Pulina. ARBITRO: Nicolò D’Elia di Cagliari. RETI: Zappareddu (BON), Madeddu (BON), Saba (BON).