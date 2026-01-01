S.A. 8:55 Libri e laboratori: un mese nelle biblioteche di Sassari Si parte giovedì 12 marzo, alle 17, nella sala conferenze della biblioteca comunale di piazza Tola, con la presentazione di “Uomini e trincee”, il nuovo romanzo di Nanni Falconi, scrittore e poeta di Pattada, noto per le sue opere in italiano e in sardo



SASSARI - Sarà un marzo letterario quello organizzato nelle biblioteche comunali di Sassari. Tra presentazioni di libri e laboratori creativi pensati per i bambini, il sistema bibliotecario del Comune di Sassari propone un calendario di appuntamenti che attraversa tutto il mese per avvicinarsi infine alla Pasqua con tre pomeriggi dedicati ai più piccoli. Si parte giovedì 12 marzo, alle 17, nella sala conferenze della biblioteca comunale di piazza Tola, con la presentazione di “Uomini e trincee”, il nuovo romanzo di Nanni Falconi, scrittore e poeta di Pattada, noto per le sue opere in italiano e in sardo. A moderare l'incontro sarà Maria Elena Sini.



Al centro del libro c'è la stirpe dei De Tzori, consumata da delitti taciuti, amori nascosti e i segni profondi lasciati dalla guerra. Il protagonista Baldu escogita un espediente per far riaffiorare le storie che il paese di Bidda Soliana custodisce gelosamente. Un racconto di formazione, che si intreccia con i toni del romanzo d'investigazione, in un affresco che restituisce la violenza fisica e morale della guerra e il lento tramonto del mondo agro-pastorale sardo.



Il 26 marzo alle 17:30, sempre nella sede di palazzo d’Usini, sarà la volta di “Le onde del mio volto”, raccolta poetica firmata da Fabio Masala. L'incontro sarà moderato da Giovanni Andrea Negrotti. I versi di Masala costruiscono un canto d'amore filiale: la figura della madre diventa musa e faro, presenza che illumina i giorni difficili e riporta il poeta all'essenziale. In ogni componimento l'autore invoca il suo nome come si invoca la luce, cercando nella tenerezza del suo sorriso la forza per allontanare le ombre. Il mese si chiude — a cavallo con aprile — con “Pasqua in Biblioteca”, una rassegna di letture animate e laboratori creativi a tema pensata per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Gli appuntamenti, tutti alle 16:45, si terranno il 30 marzo nella biblioteca di Li Punti, il 31 marzo nella biblioteca di piazza Tola e il 2 aprile nella biblioteca di Caniga.