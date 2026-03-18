Cor 11:18 Correllengua Agermanat: presentazione ad Alghero In programma il prossimo mercoledì 25 marzo la conferenza di presentazione dei programmi dettagliati delle manifestazioni: la Correllengua Agermanat e Sant Joan de la Porta Llatina



La conferenza del Correllengua Agermanat, si terrà il prossimo mercoledì 25 marzo (ore 10) presso la sala del Sindaco in Piazza Porta Terra n.2. In quest’occasione verrà presentato anche il programma dell’edizione 2026 della Festa de Sant Joan de la Porta Llatina.



Il Correllengua Agermanat è un’iniziativa culturale senza scopo di lucro. La manifestazione partirà dalla città di Prada, Catalogna del Nord, il 19 aprile, e con la fiamma della lingua catalana, attraverserà la Catalogna, il Paese Valenciano, e le Isole Baleari, per arrivare ad Alghero martedì 5 di maggio. È una corsa simbolica, non competitiva, organizzata per promuovere l’uso della lingua e l’unione tra i paesi catalani.



Sant Joan de la Porta Llatina è una celebrazione osservata ad Alghero per secoli e scomparsa nel 1848 che ricorda l’epica vittoria algherese contro le truppe del visconte di Narbona, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1412. Dal 2022 Obra Cultural de l’Alguer e Plataforma per la Llengua hanno recuperato la Festa come occasione per celebrare l’identità e la lingua di Alghero. Durante la conferenza stampa verranno presentati i programmi dettagliati di ambedue le manifestazioni.