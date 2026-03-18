Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaCultura › Correllengua Agermanat: presentazione ad Alghero
Cor 11:18
Correllengua Agermanat: presentazione ad Alghero
In programma il prossimo mercoledì 25 marzo la conferenza di presentazione dei programmi dettagliati delle manifestazioni: la Correllengua Agermanat e Sant Joan de la Porta Llatina
Correllengua Agermanat: presentazione ad Alghero

La conferenza del Correllengua Agermanat, si terrà il prossimo mercoledì 25 marzo (ore 10) presso la sala del Sindaco in Piazza Porta Terra n.2. In quest’occasione verrà presentato anche il programma dell’edizione 2026 della Festa de Sant Joan de la Porta Llatina.

Il Correllengua Agermanat è un’iniziativa culturale senza scopo di lucro. La manifestazione partirà dalla città di Prada, Catalogna del Nord, il 19 aprile, e con la fiamma della lingua catalana, attraverserà la Catalogna, il Paese Valenciano, e le Isole Baleari, per arrivare ad Alghero martedì 5 di maggio. È una corsa simbolica, non competitiva, organizzata per promuovere l’uso della lingua e l’unione tra i paesi catalani.

Sant Joan de la Porta Llatina è una celebrazione osservata ad Alghero per secoli e scomparsa nel 1848 che ricorda l’epica vittoria algherese contro le truppe del visconte di Narbona, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1412. Dal 2022 Obra Cultural de l’Alguer e Plataforma per la Llengua hanno recuperato la Festa come occasione per celebrare l’identità e la lingua di Alghero. Durante la conferenza stampa verranno presentati i programmi dettagliati di ambedue le manifestazioni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/3/2026
Deledda alla Facoltà Teologica di Cagliari
n occasione del centenario dal conferimento del premio Nobel per la letteratura e dei novant´anni dalla morte di Grazia Deledda, la Facoltà Teologica della Sardegna organizza un convegno sul rapporto tra fede e letteratura nella scrittrice di Nuoro
14/3Porto Torres nella Rotta dei Fenici
10/3Overlap, all´Asinara ritorna il workshop
9/3Dalla festa di Saccargia al circuito museale
7/3Francesco Demuro è Mamuthone ad honorem
24/2Ad Alghero ripartono i corsi universitari in catalano
23/2Sassari ricorda l´ingresso in città di Angioy
19/2Un percorso Unesco per Alghero
18/2Nasce itinerario storico nel cuore di Sassari
18/2Spettacoli dal vivo: Istituito tavolo tecnico
18/2Alghero Unesco per la tutela della nostra storia
« indietro archivio cultura »
19 marzo
Maltempo: esteso lo stato di emergenza
19 marzo
Sradicati gli oleandri antichi di Via Cagliari
19 marzo
Rissa in Consiglio comunale ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)