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Cor 18:41
Ecoparking per i parcheggi di Bosa
Firmato il contratto triennale, ad aprile al via il servizio dei parcheggi a pagamento. La prossima settimana tecnici e operai della società saranno a Bosa per l’installazione dei parcometri
Ecoparking per i parcheggi di Bosa

BOSA - Nei primi giorni di aprile inizierà il servizio di parcheggio a pagamento negli stalli blu individuati dall’Amministrazione comunale. Questa mattina nel palazzo municipale è stato firmato il contratto per l’avvio del servizio con la società Ecoparking srl, vincitrice della gara d’appalto pubblico, con il segretario comunale, Alessandro Murana, il comandante della Polizia locale, Alessandro Cossu, e i responsabili della Ecoparking. Il contratto di gestione delle aree di sosta ha una durata di tre anni.

«Finalmente, dopo varie traversie non dipendenti dalla nostra volontà, siamo riusciti a riportare tutto alla normalità e il servizio di sosta a pagamento può diventare operativo. Un passo fondamentale per la regolazione e il miglioramento della viabilità nel centro abitato», dichiarano il sindaco, Alfonso Marras, e l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana.

La prossima settimana tecnici e operai della società saranno a Bosa per l’installazione dei parcometri e della segnaletica verticale nelle aree di sosta a pagamento. Il servizio partire dai primi giorni di aprile, non appena saranno concluse le operazioni di predisposizione delle aree e i passaggi tecnici e burocratici necessari per attivare i sistemi di pagamento. I controlli sulle auto in sosta negli stalli blu saranno fatti da operatori specificamente formati, dotati della strumentazione necessaria per le verifiche e di contrassegni che li renderà facilmente riconoscibili dall’utenza.
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