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Cor 20:21
Sassari-Alghero-Aeroporto, lavori al 52%
Sopralluogo nel cantiere di completamento della Sassari-Alghero-aeroporto di Fertilia del presidente dell’ottava commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, con assessore regionale dei Lavori pubblici
Sassari-Alghero-Aeroporto, lavori al <i>52%</i>

ALGHERO - Sopralluogo nel cantiere di completamento della Sassari-Alghero-aeroporto di Fertilia questa mattina da parte del presidente dell’ottava commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli, accompagnato dall'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu. Il cantiere vede impegnati 100 lavoratori su 4 imprese appaltatrici e 2 imprese per i monitoraggi ambientali, il tempo contrattuale previsto è di 1260 giorni (42 mesi) decorrenti dal 11 marzo 2025, data di consegna definitiva dei lavori per l’esecuzione delle opere.

Opere che proseguono a passo spedito: La media delle lavorazioni in corso di esecuzione è al 52%, sono stati realizzati fondazioni con micropali, pile e spalle del Rio Calvia, del Viadotto Ferrovia e per il Rio Sassu. Procedono anche le lavorazioni sui ponti. ll sopralluogo del commissario straordinario Piu e del presidente Rotelli ha interessato l’intero cantiere, i due esponenti hanno potuto percorrere l’intero tracciato accompagnati dai tecnici Anas e hanno potuto costatare l’avanzamento delle lavorazioni lungo i 10 km totali dell’opera.

I lavori in corso sulla S.S. 291 “della Nurra” riguardano gli interventi di costruzione del 1° lotto da Olmed, in località bivio cantoniera di Rudas, ad Alghero (fino all'innesto col ramo nord della circonvallazione), e del 4° lotto tra bivio Olmedo e l’aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l’aeroporto) per un valore complessivo di 238 milioni di euro. Diversa la situazione del ramo sud della circonvallazione, inserita in un appalto gestito dal Comune di Alghero, i cui lavori procedono con grandi ritardi.
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